신혼여행 다녀오던 구급대원, 여객기서 의식 잃은 승객 구조

해남소방서 정무웅 소방교, 호주 시드니발 인천공항행 비행기서 응급조치

신혼 여행을 마치고 귀국하던 비행기 안에서 침착한 판단과 신속한 응급처치로 승객의 생명을 구한 소방관의 미담이 뒤늦게 알려졌다.



16일 전남 해남소방서에 따르면 땅끝119안전센터 소속 정무웅(34) 소방교는 지난달 14일 신혼여행을 마치고 호주 시드니에서 인천으로 향하던 항공기 안에서 의식을 잃고 쓰러진 여성 승객을 구조했다.

정무웅 소방교. 전남 해남소방서 제공

당시 이륙을 5분 앞두고 기내에서 40대로 추정되는 한국인 여성 승객이 발작 증세와 함께 쓰러지며 의식을 잃었다. 승무원들이 다급하게 심폐소생술(CPR)을 준비하던 상황을 본 정 소방교도 즉시 환자의 상태를 확인하기 위해 나섰다.



정 소방교는 환자의 맥박을 확인하면서 심정지가 아니라 혀가 말려 들어가면서 기도가 막힌 상태라는 사실을 정확히 짚어냈다.



환자의 발작 후유증으로 턱이 굳어 일반적인 기도 확보가 어려운 상황이었지만 정 소방교는 턱을 들어 올리는 하악견인법을 사용해 막힌 기도를 열었다.



이어 기내에 있던 간호사와 함께 환자의 상태를 지속적으로 확인하며 구인두기도기(OPA)를 삽입해 호흡이 유지되도록 조치했다.



정 소방교의 침착한 대응 덕분에 환자는 약 5분 만에 자발 호흡이 안정됐고 15분 뒤에는 의식을 완전히 회복했다.



환자는 인천공항 도착 후 휠체어를 이용해 공항 의료진에게 안전하게 인계됐다.



정 소방교는 "구급대원이라면 누구라도 같은 상황에서 똑같이 행동했을 것"이라며 "신혼여행의 마지막에 한 사람의 생명을 지킬 수 있어 구급대원으로서 큰 보람을 느낀다"고 말했다.

<연합>