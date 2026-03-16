'슈돌' 다을이, 전교회장 됐다…母 이윤진 "고맙고 사랑"

통역사 출신 방송인 이윤진이 아들의 전교 학생회장 당선 소식을 전했다.

이윤진은 16일 소셜미디어에 "다시 서울 와서 학교 적응만 잘 해줘도 고마운데, 다을이 전교 학생회장 당선, 소을이 다을이 고맙고 사랑해"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

통역사 출신 방송인 이윤진이 아들의 전교 학생회장 당선 소식을 전했다. 사진=인스타그램 캡처

공개된 학생회장 선거 후보 등록지 사진에서 이윤진 아들은 "슈퍼맨이 돌아왔다. 친절하고 든든한 전교생이 바라는 일꾼. 이다을이다"라고 자신을 소개했다. 아울러 "우리가 먹고 싶은 급식 디저트" "우리가 듣고 싶은 방학식 신청곡" "먼저 인하고 먼저 웃는 학교" 캠페인을 공약으로 내걸었다.

이윤진은 최근 자신의 소셜미디어를 통해 가족의 일상을 다루는 언론 보도에 대한 심경을 밝히기도 했다.

그는 "아이들 생일 피드 스토리까지 자극적 타이틀로 기사화하지 말아달라. 부탁드린다"고 전했다.

이어 "개인사가 제 이름의 타이틀로 모든 기사의 타이틀이 되지 않길 간곡히 부탁드린다"며 "너무 아프다"고 덧붙였다.

이윤진은 지난 2010년 5월 배우 이범수와 결혼해 슬하에 1남1녀를 뒀으며, 과거 KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 동반 출연한 바 있다.

두 사람은 지난 2024년 파경 소식을 전했다.

<뉴시스>