인천 박물관·미술관·예술공원 결합 ‘뮤지엄파크’ 2028년 개관

인천의 박물관과 미술관· 예술공원이 결합한 새로운 문화 플랫폼이 2028년 시민들과 만난다. 300만명 시민의 문화 향유권은 넓히고 지역을 대표하는 랜드마크로 자리잡을 지 주목된다.

인천시는 16일 미추홀구 학익동 사업 부지에서 ‘인천뮤지엄파크 건립 착공식’을 열어 본격적인 공사에 들어갔다고 밝혔다. 전국 최초의 시립 복합문화예술 공간으로 연면적 3만8889㎡ 규모다. 총사업비는 약 2416억원이며 지하 1층∼지상 2층으로 건립된다.

인천은 전국 특·광역시 가운데 유일하게 시립미술관이 없는 도시이다. 시민들의 문화 향유 기회가 제한되고 지역 예술인들은 활동할 기반이 부족하다는 지적이 꾸준히 이어졌다. 이런 문제를 해결하기 위해 추진된 게 인천뮤지엄파크다.

일정은 2016년 용현·학익 1블록 도시개발사업과 연계한 부지 기부채납 협약으로 시작됐다. 앞서 기본계획 수립과 타당성 조사, 중앙정부 투자심사 등 주요 행정절차를 거쳤다. 2019년에는 문화체육관광부의 공립 박물관·미술관 설립 타당성 평가를 통과한 바 있다.

2022년 국제공모에서 ‘경관의 기억(Memories of Landscape)’ 설계안이 최종 선정됐다. 단순한 문화시설을 넘어 도시재생 프로젝트라는 의미도 갖는다. 해당 부지 일대는 관내 대표적 원도심이며, 과거 산업시설 중심에서 문화예술 공간으로 전환하는 상징성을 갖는다.

지역에는 약 10만명의 외국인이 거주 중이어서 향후 국제도시 인천을 대표하는 명소로 성장할 가능성도 크다. 유정복 인천시장은 “전국 최초 복합문화예술 공간인 뮤지엄파크를 차질 없이 마련해 글로벌 도시로의 품격을 한층 높이겠다”고 말했다.