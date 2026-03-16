체력측정·맞춤 운동까지… 강동구, ‘강동체력인증센터’ 운영 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

16일 서울 강동구 성내동 강동구보건소에 마련된 '서울체력9988 강동체력인증센터'를 찾은 구민들이 시설을 이용하고 있다. '서울체력9988'은 시민이 99세까지 팔팔(88)하게 건강한 삶을 유지할 수 있도록 하는 서울시 건강관리사업이다. 과학적 체력 측정 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 운동을 처방한다.

16일 서울 강동구 성내동 강동구보건소에 마련된 '서울체력9988 강동체력인증센터'를 찾은 구민들이 시설을 이용하고 있다. '서울체력9988'은 시민이 99세까지 팔팔(88)하게 건강한 삶을 유지할 수 있도록 하는 서울시 건강관리사업이다. 과학적 체력 측정 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 운동을 처방한다. /2026.3.16 이제원 선임기자

16일 서울 강동구 성내동 강동구보건소에 마련된 '서울체력9988 강동체력인증센터'를 찾은 구민들이 시설을 이용하고 있다. '서울체력9988'은 시민이 99세까지 팔팔(88)하게 건강한 삶을 유지할 수 있도록 하는 서울시 건강관리사업이다. 과학적 체력 측정 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 운동을 처방한다. /2026.3.16 이제원 선임기자

16일 서울 강동구 성내동 강동구보건소에 마련된 '서울체력9988 강동체력인증센터'를 찾은 구민들이 시설을 이용하고 있다. '서울체력9988'은 시민이 99세까지 팔팔(88)하게 건강한 삶을 유지할 수 있도록 하는 서울시 건강관리사업이다. 과학적 체력 측정 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 운동을 처방한다. /2026.3.16 이제원 선임기자

16일 서울 강동구 성내동 강동구보건소에 마련된 '서울체력9988 강동체력인증센터'를 찾은 구민들이 시설을 이용하고 있다. '서울체력9988'은 시민이 99세까지 팔팔(88)하게 건강한 삶을 유지할 수 있도록 하는 서울시 건강관리사업이다. 과학적 체력 측정 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 운동을 처방한다. /2026.3.16 이제원 선임기자

16일 서울 강동구 성내동 강동구보건소에 마련된 '서울체력9988 강동체력인증센터'를 찾은 구민들이 시설을 이용하고 있다.

'서울체력9988'은 시민이 99세까지 팔팔(88)하게 건강한 삶을 유지할 수 있도록 하는 서울시 건강관리사업이다. 과학적 체력 측정 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 운동을 처방한다.

강동체력인증센터는 ▲혈압 ▲신장‧체중 ▲체성분 ▲근력·근지구력 ▲심폐지구력 ▲유연성 등 종합 체력측정을 실시한다. 측정 결과에 따라 운동 전문가가 1:1 맞춤형 운동 상담을 제공하고, 개인별 체력 수준에 맞는 운동 방법과 실천 가이드를 안내한다. 특히 단순 측정에 그치지 않고 고혈압·당뇨 등 만성질환 위험요인 관리가 필요한 경우 보건소 관련 사업과 연계해 통합 건강관리 서비스를 제공할 계획이다. 이를 통해 예방 중심의 건강관리 체계를 한층 강화한다는 방침이다. 이수희 강동구청장은 현장 점검에서 “건강은 치료보다 예방이 우선”이라며 “서울체력9988 강동체력인증센터가 구민 누구나 일상 가까이에서 전문적인 운동 상담과 건강관리를 받을 수 있는 공간이 되길 바란다”라고 말했다. 강동체력인증센터의 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 이용 신청은 ‘손목닥터9988’ 앱을 통해 가능하며, 만 19세 이상 서울시민(서울 소재 직장인·대학생·자영업자 포함)이면 누구나 사전 예약 후 무료로 이용할 수 있다.