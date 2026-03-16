부산시, 노인일자리로 ‘세대통합 돌봄시대’ 개막

기존 돌봄 대상이던 노인들이 아이부터 노인에 이르기까지 모든 취약계층을 아우르는 세대통합 정책의 주체로 재탄생한다. 부산시가 어르신들의 역량과 지혜를 발판으로 본격적인 ‘세대통합 돌봄시대’를 개막한다.

16일 부산시에 따르면 시는 이날 오후 시청 대강당에서 ‘리본 프로젝트’ 비전을 선포하고, 1만명의 내편돌보미 출범식을 개최했다.

부산시가 16일 오후 시청 대강당에서 ‘리본 프로젝트’ 비전을 선포하고, 1만명의 내편돌보미 출범식을 열고 있다. 부산시 제공

리본 프로젝트는 기존 환경정비 중심의 공익활동 일자리를 지속가능한 돌봄 중심 일자리로 다양화하는 사업이다. ‘리본’은 노년의 재도약(Re-Born)과 이웃·세대 간 연결(Ribbon)의 의미를 함께 담은 명칭으로, 노인일자리를 단순한 소득 보전을 넘어 돌봄·관계·존엄을 회복하는 도시 핵심 정책으로 재정의 하겠다는 취지다.

시는 리본 프로젝트 추진을 위해 올해 1만명의 ‘내편돌보미’를 선발했다. 내편돌보미는 ‘내’ 집 가까이에서 ‘편’하게 나의 일상을 돌봐주는 ‘돌보미’라는 의미를 담아 만든 명칭이다.

기존 노인일자리 돌봄사업이 주로 말벗 중심의 어르신 안부 확인 활동에 머물렀다면, 내편돌보미는 돌봄 대상과 서비스 범위를 확대해 돌봄이 필요한 모든 시민을 대상으로 신체건강·정신건강·사회적 관계·일상생활 등을 종합적으로 지원하는 부산형 통합돌봄 서비스를 제공하는 프로젝트다.

특히 올해를 기점으로 지역 수요와 정책 변화에 선제적으로 대응하며, 세대통합 돌봄서비스 기반의 노인일자리 모델을 지속적으로 확대해나갈 방침이다.

시는 이날 출범식에서 내편돌보미와 함께 세대통합 돌봄시대 개막을 알렸다. 출범식 참석자 전원이 ‘1만 내편돌보미 출범’을 상징하는 피켓을 들고 사회자 구호에 맞춰 부산 노인일자리의 패러다임 전환과 돌봄시대 개막을 선언했다.

내편돌보미는 이달부터 모든 세대를 대상으로 필요한 통합돌봄 서비스를 본격 지원한다. 내편돌보미 참여 어르신들은 현장 활동에 앞서 직무교육을 이수하고, 전문성과 책임성을 강화한다. 어르신들은 더 이상 돌봄의 대상에 머무르지 않고 지역사회 주체로 참여하게 되는 것이다.

이를 통해 어르신에게 보람 있는 일터를 제공하고, 시민에게 안심할 수 있는 돌봄과 일상을 제공하는 선순환 구조가 지역 곳곳으로 뿌리내릴 전망이다. 일상 속 돌봄 공백은 줄고 세대 간 단절은 완화되며 지역 안에서 서로를 돌보는 따뜻한 복지 공동체가 한층 강화될 것으로 기대된다.

박형준 시장은 “리본 프로젝트 주축인 1만 내편돌보미는 노인이 돌봄의 대상이 아니라 아이부터 어르신, 취약계층을 아우르는 세대통합 정책의 주체라는 것을 보여주는 상징이 될 것”이라고 강조했다.