[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 17일 (화요일) 97년생 밤길이나 생소한 장소에 가는 일은 삼가라

96년생: 엉킨 실타래를 풀려는 노력은 가상하다. 84년생: 당면한 어려움은 차츰 풀려 나감. 72년생: 길을 스스로의 노력밖에는 없다. 60년생: 여행사 아동품점 목욕숙박업은 광고에 성과가 있다. 48년생: 깨닫는 시기지만 방해하는 자가 있다. 36년생: 직접 확인해보는 것이 좋겠다.

97년생: 밤길이나 생소한 장소에 가는 일은 삼가라. 85년생: 말을 앞세우지 말고 행동으로 보여라. 73년생: 충고가 자신을 위한 길임을 인식하라. 61년생: 불안감이 나타나는데 차분하게 대처하자. 49년생: 사업에 이해득실을 계산하자. 37년생: 적당한 선에서 먼저 양보할 건 양보하라.

98년생: 정확한 계산보다는 유연하게 대처하라. 86년생: 없던 일로 되돌아가는 것이 이롭다. 74년생: 자신을 한번 더 생각하길 바란다. 62년생: 직장인은 몹시 바쁘다. 50년생: 예상외의 결과가 나타난다. 38년생: 무리한 행동인줄 알면 중단하라.

99년생: 전혀 생각지 못한 곳에서 도움을 받는다. 87년생: 처음엔 잘나가지만 마무리가 어렵다. 75년생: 이성에게 직선적인 말은 피하자. 63년생: 건강식품점 주류업 편의점은 광고에 성과가 있다. 51년생: 사사로운 마찰로 여러 사람이 피곤하다. 39년생: 분실사고가 일어날 수 있다.

00년생: 상대방에 따라서 대응하라. 88년생 동료의 경쟁자가 너무 많다 차후로 하자. 76년생: 사람들과 함께 생각하는 것이 좋겠다. 64년생: 오전에 중요한 약속을 하면 일이 성사된다. 52년생: 부하가 많아 늘어나는 지출을 서둘러 조정하자. 40년생: 오늘은 즐거운 통신이 온다. 28년생: 번민이 많으니 괴로움이 커진다.

01년생:단점을 보완하라. 89년생 이성문제로 고민 수 있지만 잘 해결됨. 77년생: 누군가가 자신을 이해해주길 바란다. 65년생: 자신의 활동 반경이 넓어진다. 53년생: 보잘것없는 사람이라고 생각하면 착오다. 41년생: 강적이 많아 반발에 부딪히니 쉽지않다. 29년생: 사소한 일로 인해 웃고 우는 일이 잦다.

02년생: 전화위복의 기회다. 90년생; 부탁하던지 요구하면 좋은 결과 있다. 78년생: 더욱더 적극적으로 추진하라. 66년생: 소극적으로 행동하면 아무 것도 없다. 54년생: 자동차매매 소개업 통신업은 광고에 성과가 있다. 42년생: 오늘은 금전문제가 풀리는 일진이다. 30년생: 미안한 감정이 들면 먼저 화해해라.

03년생: 윗사람에게 도움을 청하라. 91년생: 새로운 일 좋은 방향으로 순항할 운. 79년생: 상호간에 도움이 되는 일이다. 67년생: 윗사람의 실수가 없도록 하자. 55년생: 많은 의견을 수렴해야 사고가 깊어진다. 43년생: 금전문제가 피한다고 해결될 일이 아니다. 31년생: 좌절감을 느껴도 자포자기하지 마라.

04년생: 솔직하게 처신하면 덕이온다. 92년생: 작은 것에 만족하고 과감히 손을 떼라. 80년생: 젊다고 함부로 나선다면 낭패수다. 68년생: 희노애락을 부부간에 함께 하자. 56년생: 고초는 자기 혼자 감수해야 할 몫이다. 44년생: 조화를 이루지 못하면 실패한다. 32년생: 단시일 내에 무엇을 이루는 것은 과욕이다.

05년생: 믿음이 약하면 성사가 어렵다. 93년생: 통상적인 관습이나 순리에 따를 것. 81년생: 경거망동하지 말고 인내심을 보여라. 69년생: 내 것이 아니면 탐내지 말자. 57년생: 의류업 가구점 학원은 광고에 성과가 있다. 45년생: 못 본 척하는 것이 좋을 듯하다. 33년생: 계획이 정한 후에 일을 시작하라.

06년생: 위기를 벗어나기 어렵다. 94년생: 보다 더 개혁, 개방적으로 변화해 보라. 82년생: 아무리 작은 것이라도 꾸준히 하자. 70년생: 새로운 업을 시작하는 운이다. 58년생: 오늘은 부동산문제가 해결되는 운이다. 46년생: 내 몸이 조금 피곤하다. 간과 관절에 조심하자. 34년생: 고집이 황소라면 여러모로 피곤하다.

95년생: 겉으로 돌지 말고 중심으로 들어가라. 83년생: 욕심내지 말고 조금씩만 취하라. 71년생: 타인의 간섭이 자신의 발전이다. 59년생: 신규사업은 피하는 것이 좋다. 47년생: 집안과 가족이 화합하는 운이다. 35년생: 운세가 좋을 때는 계속 박차를 가하자.

백운철학원