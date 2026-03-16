[포토] 한국가스공사 인천생산기지 LNG 저장탱크

16일 국내 최대 규모의 액화천연가스(LNG) 저장능력을 갖추고 있는 인천 연수구 한국가스공사 인천생산기지 내 LNG 저장 탱크 모습.

16일 국내 최대 규모의 액화천연가스(LNG) 저장능력을 갖추고 있는 인천 연수구 한국가스공사 인천생산기지 내 LNG 저장 탱크 모습.

16일 국내 최대 규모의 액화천연가스(LNG) 저장능력을 갖추고 있는 인천 연수구 한국가스공사 인천생산기지 내 LNG 저장 탱크 모습.

16일 국내 최대 규모의 액화천연가스(LNG) 저장능력을 갖추고 있는 인천 연수구 한국가스공사 인천생산기지 내 LNG 저장 탱크 모습.

이란이 미국·이스라엘 공습에 세계 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하면서 국제유가가 치솟고 있다. 16일 국내 최대 규모의 액화천연가스(LNG) 저장능력을 갖추고 있는 인천 연수구 한국가스공사 인천생산기지 내 LNG 저장 탱크 모습.