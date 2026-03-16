[포토] 한국가스공사 인천생산기지 LNG 저장탱크 입력 : 2026-03-16 16:20:54 수정 : 2026-03-16 16:20:54 대부도=유희태 기자 joyking@segye.com 구글 네이버 유튜브 16일 국내 최대 규모의 액화천연가스(LNG) 저장능력을 갖추고 있는 인천 연수구 한국가스공사 인천생산기지 내 LNG 저장 탱크 모습. 16일 국내 최대 규모의 액화천연가스(LNG) 저장능력을 갖추고 있는 인천 연수구 한국가스공사 인천생산기지 내 LNG 저장 탱크 모습. 16일 국내 최대 규모의 액화천연가스(LNG) 저장능력을 갖추고 있는 인천 연수구 한국가스공사 인천생산기지 내 LNG 저장 탱크 모습. 16일 국내 최대 규모의 액화천연가스(LNG) 저장능력을 갖추고 있는 인천 연수구 한국가스공사 인천생산기지 내 LNG 저장 탱크 모습. 이란이 미국·이스라엘 공습에 세계 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하면서 국제유가가 치솟고 있다. 16일 국내 최대 규모의 액화천연가스(LNG) 저장능력을 갖추고 있는 인천 연수구 한국가스공사 인천생산기지 내 LNG 저장 탱크 모습. 유희태 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 유희태 이슈 나우 더보기 안선영 "악플 보고 ‘안다챌’ 사업 아이템 얻어…악플러 땡큐!" '왕사남' 단종 박지훈, 1300만 관객 인기 힘입어 4월 팬미팅 연다