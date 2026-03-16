대학가 ‘1000원 아침밥’ 따끈한 한 끼 입력 : 2026-03-16 19:36:25 수정 : 2026-03-16 19:36:24 구글 네이버 유튜브 (대구=뉴스1) 공정식 기자 = 16일 오전 대구 달서구 계명문화대 학생들이 교내 학생식당 자율배식대에서 '1000원의 아침밥'을 먹기 위해 식판에 음식을 담고 있다. '1000원의 아침밥'은 농림축산식품부가 주관하는 대학생 지원 사업으로 학생들은 1000원만 부담하면 교내에서 아침밥을 먹을 수 있다. 2026.3.16/뉴스1 16일 대구 달서구 계명문화대 학생들이 교내 학생 식당의 ‘1000원의 아침밥’ 자율 배식대에서 식판에 음식을 담고 있다. 1000원의 아침밥은 대학생에게 우리 쌀을 활용한 건강한 아침 식사를 1000원에 제공하는 농림축산식품부 사업이다. <뉴스1> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 뉴스1 이슈 나우 더보기 안선영 "악플 보고 ‘안다챌’ 사업 아이템 얻어…악플러 땡큐!" '왕사남' 단종 박지훈, 1300만 관객 인기 힘입어 4월 팬미팅 연다