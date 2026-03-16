특혜 논란 속 무대 선 서현…"압박·부담 컸다" 고백

그룹 '소녀시대' 멤버 겸 배우 서현이 바이올리니스트로서 무대에 오른 소감을 밝혔다.

서현은 16일 소셜미디어에서 "이번 공연을 통해 제 인생의 새로운 도전에 임할 수 있었다는 것은 큰 영광이었고 행복하고 감사한 시간이었다"고 말했다.

이어 "함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사의 마음을 전하고 싶다"며 "음악을 사랑하는 분들과 함께했던 모든 순간이 저에게 너무나 소중했고 또 많은 깨달음을 얻게 된 값진 경험으로 남았다"고 했다.

서현은 "처음 도전하기로 마음먹었을 때 사실 두려움이 먼저 앞섰던 것 같다"고 고백했다.

또 "전공자가 아닌 아마추어 공연의 특별 협연자로 제안을 해주셨고 음악을 사랑하는 취미생들의 축제라는 의미를 지닌 공연이었지만 큰 무대에서 첫 바이올린 연주를 과연 잘 해낼 수 있을지 스스로에게 많은 압박과 부담을 느꼈던 것도 사실"이라고 덧붙였다.

그러면서도 "이번 공연을 준비하는 과정에서 정말 좋은 분들의 응원과 지지를 받으며 부족한 제 자신에 대한 의심을 조금씩 내려놓고 행복한 마음으로 이 도전에 임할 수 있었다"고 했다.

그는 솔오케스트라, 지휘자 조상욱, 바이올린 스승 등에게 감사함을 전하며 "서툴지만 진심을 담은 저희의 연주를 함께해 주셔서 다시 한 번 진심으로 감사드린다"고 했다.

아울러 "앞으로도 클래식 음악이 더 많은 분들의 일상 속에서 조금 더 가까이, 그리고 작은 즐거움으로 함께할 수 있기를 바란다"고 했다.

서현은 지난 13일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열린 '솔 필하모닉 오케스트라 제8회 정기연주회'에 특별 협연자로 참여했다.

공연 전 일각에서는 아마추어인 연예인이 전문 연주자들도 서기 힘든 무대에 오르는 것을 두고 '특혜 논란'이 제기되기도 했다.

<뉴시스>