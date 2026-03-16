靑, 美 군함파견 요구에 "충분한 시간 두고 논의해 결정할 사안"

"정확한 美입장 전달돼야, 진의 파악하는 중"…사안 민감성에 신중론 견지

추경 규모·시기엔 "경제당국이 검토 중…신속 처리하겠다는 원칙 분명"

청와대는 16일 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 군함 파견 요청과 관련해 "한미간에 충분한 시간을 갖고 충분한 논의를 한 뒤 결정해야 할 사안"이라며 신중한 태도를 유지했다.



이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 브리핑에서 "이번 사안은 아주 신중하게 대처하려고 한다"며 이같이 밝혔다.

이규연 청와대 홍보소통수석이 16일 청와대 춘추관에서 스토킹 범죄 대응 관련 브리핑을 위해 마이크 위치를 조정하고 있다. 연합뉴스

그러면서 "자체적으로 미국이 어떤 의도인지 외신에 보도되는 것 등은 살펴보고 있지만 정확한 미국의 입장이 전달돼야 하지 않느냐"며 "정확한 진의를 파악하는 중"이라고 덧붙였다.



이 수석은 "한미 간 긴밀하게 연락하고 있는 것으로 안다"라고도 언급했지만, 이는 진의 파악을 위한 물밑 소통을 뜻하는 것으로 공식 채널을 통한 의견 교환 등을 의미하는 것은 아니라고 청와대 관계자는 설명했다.



아직 트럼프 대통령의 'SNS 메시지' 외에 미국의 공식적인 요청 등이 들어오지는 않았으므로 구체적인 반응을 정하기보다 진의 파악에 주력하는 단계라는 취지로 해석된다.



청와대는 전날에도 "트럼프 대통령의 소셜미디어(SNS) 언급에 주목하고 있다"며 "한미 간에 긴밀하게 소통하고 신중히 검토해 판단해 나가겠다"는 입장을 내놓은 바 있다.



국민의 안전이나 국익에 큰 영향을 줄 수 있는 민감한 사안이라는 점에서 청와대는 극도로 신중한 입장을 견지하는 것으로 보인다.



이에 당분간 '로키'를 유지하며 미국의 의도를 파악하는 한편 중국·일본 등 비슷한 압박에 직면한 주변국의 대응 등을 종합적으로 분석하며 대응 방향을 조정할 것으로 관측된다.



한편 이 수석은 중동 사태 여파 대응을 위해 정부가 검토하는 추가경정예산(추경)안의 구체적 규모와 시기 등과 관련해서는 "경제 당국이 검토하고 있고, 아직 저희에게 보고하거나 하는 단계는 아니다"라고 밝혔다.



다만 "원칙은 분명하다"며 "신속히 처리하겠다는 것"이라고 덧붙였다.

<연합>