[속보] 靑, 美 호르무즈 군함파견 요청 관련 “한미 간 긴밀히 연락 중”

청와대. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국 등 국가에 호르무즈 해협 군함 파견을 요청한 가운데, 이와 관련해 청와대가 16일 “신중하게 결정할 것이고, 한미 간 긴밀하게 연락하는 것으로 알고 있다”고 밝혔다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 통해 “이번 사안은 한미 간 충분한 시간을 갖고, 충분한 논의를 한 뒤에 결정돼야 할 사안이라고 본다. 신중하게 대처하려고 한다”고 말했다.

한미 간 연락 경로와 관련해서는 “구체적인 시점과 채널을 밝히는 건 아직까지 신중하게 검토해야 할 부분이다. 관련된 내용을 확인해 드리기 어렵다”고 말을 아꼈다.

청와대 내부 회의 진행 여부엔 “청와대 자체적으로 미국에서 어떤 의도로 보도되는 지는 살펴보는 중”이라면서 “정확한 미국에서의 입장이 우리한테 전달돼야 하는 것 아니겠느냐. 정확한 진위를 파악하는 중”이라고 했다.

그는 정부가 중동 상황 대응을 위해 준비하는 추가경정예산(추경) 시기·규모에는 “경제 당국에서 검토하고 있고, 아직 보고하거나 이런 단계는 아니다”고 말했다.

아울러 “원칙은 분명하다. 신속하게 처리하겠다는 원칙을 갖고 있다”며 “그러나 규모나 시기는 관계 당국에서 지금 정해야 될 일 아닌가 (하는) 생각”이라고 덧붙였다.