BTS 공연 앞두고 숙박시설 긴급 안전점검

외국인 민박업소 등 5481곳 대상

소공동 캡슐호텔 화재 후속 조치

21일 방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연을 앞두고 외국인 관광객들이 묵던 시내 캡슐 호텔에서 화재가 나면서 정부가 긴급 소방 안전 점검에 나섰다.



소방청은 19일까지 4일간 서울 시내 숙박 시설과 외국인 민박 업소 등 5481곳을 대상으로 안전 점검을 실시해 안전 관리를 강화한다고 16일 밝혔다. 이는 윤호중 행정안전부 장관이 “BTS 컴백 공연 등을 계기로 서울 전역에 많은 방문객이 예상되는 만큼, 숙박 시설 등의 화재 안전을 점검하라”고 지시한 데 따른 조치다. 14일 중구 소공동 캡슐 호텔 화재로 외국인 3명이 중상을 입었다.

무대로 변신중인 광화문 광장 약 3년9개월 만에 컴백하는 방탄소년단(BTS) 공연을 닷새 앞둔 16일 관계자들이 서울 광화문 광장에 라이브 공연 무대를 설치하고 있다. 공연은 21일 오후 8시 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)’이라는 타이틀로 개최된다. 이재문 기자

이번 소방 안전 점검 대상은 외국인 관광 도시 민박 업소 4904곳, 한옥 체험 업소 381곳, 종로구와 중구의 숙박 시설 151곳, 캡슐 형태의 수면 시설이 있는 이른바 캡슐 호텔 45곳이다. 소방 당국은 이 중 종로·중구 숙박 시설과 캡슐 호텔에 대해선 긴급 특별 소방 검사를 진행한다. 소방시설 고장 방치나 정지 여부, 방화문 개방 및 피난로 확보 상태 등을 꼼꼼히 점검한다.



외국인 관광 도시 민박 업소와 한옥 체험 업소의 경우엔 화재 감지기 등을 점검하고 관계자들을 상대로 소방 안전 교육도 실시하기로 했다.



한편 서울시와 BTS 소속사 하이브는 BTS 팬 아미를 위해 다채로운 행사를 마련했다. 시는 20~21일 오후 7시30분~9시30분 청계천, 롯데월드타워 등 랜드마크 15곳에서 BTS 컴백을 환영하는 의미의 경관 조명을 밝힌다.



21~22일엔 반포대교 달빛 무지개 분수에서 BTS 음악을 테마로 분수쇼가 펼쳐진다.



하이브는 20일부터 다음 달 19일까지 도시형 프로젝트인 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울’을 통해 아미를 위한 다양한 체험 콘텐츠를 선보인다.



새 앨범 ‘아리랑’이 발매되는 20일 오후 7시 숭례문, 남산서울타워 등지에서 미디어 파사드가 시작되고, 오후 8시30분부터 약 15분간 뚝섬 한강공원 밤하늘은 드론 라이트 쇼로 빛난다.