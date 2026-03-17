[경제 단신] 에버랜드 올봄 ‘튤립축제’ 20일 개막 외

에버랜드 올봄 ‘튤립축제’ 20일 개막

삼성물산 리조트부문 에버랜드가 20일부터 튤립, 수선화, 무스카리 등 100여종 약 120만송이 형형색색 봄꽃을 경험할 수 있는 튤립축제(사진)를 다음 달까지 연다. 약 1만㎡ 규모의 포시즌스가든은 대형 LED 스크린 영상과 실제 화단이 이어지는 연출을 확장해 네덜란드 튤립 필드에 온 듯한 몰입감을 주게 된다. 세계적 미술가 브루스 먼로와 협업한 가든 라이팅을 통해 밤이면 로맨틱하고 환상적인 빛의 물결을 선보이며 튤립 도슨트(전문 안내인) 프로그램, 컬러링 체험과 함께 튤립을 테마로 한 특선 메뉴 및 신상 굿즈도 만나볼 수 있다.

KT, AI 기반 피싱 의심번호 1만건 차단

KT는 올해 경찰청과 구축한 인공지능(AI) 기반 피싱 의심 번호 탐지·차단 시스템을 활용해 지난달까지 KT망에서 피싱 의심 번호 9822건을 차단했다고 16일 밝혔다. KT 미래연구소가 개발한 피싱 의심 번호 자동 선별 시스템으로 추출한 의심 번호를 경찰청에 제공하면 경찰청이 각 통신사에 차단을 요청하는 방식이다. 의심 번호는 망에서 차단되고 7일간 이의신청이 없으면 이용이 정지된다. 해당 시스템 시행 전후 6주간 피싱 피해 신고 건수는 각각 1만496건에서 7843건으로 25%가량 줄었다. 유형별로는 기관 사칭형과 대출 빙자형 보이스피싱이 각각 44%, 40% 감소했다. KT는 경찰청과 향후 24시간 실시간 대응체계를 구축하기로 했다.

LH, 공공임대 에너지 신사업 확대

한국토지주택공사(LH)는 16일 공공임대주택의 에너지 효율을 높이고 입주민 관리비 부담을 줄이기 위해 ‘에너지 신사업 민간위탁사업’을 확대한다고 밝혔다. 전력 수요관리(DR)와 전기차 충전 서비스 등을 공공임대 단지에 도입해 에너지 절감 수익을 입주민에게 환원하는 방식이다. 참여 단지를 확대하고 자동 수요관리(AUTO DR)를 적용해 전력 소비를 줄이는 등 에너지 복지도 강화할 계획이다.