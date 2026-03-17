나만의 ‘갤럭시 버즈4’ 꾸며봐요

강남·홍대서 ‘커스텀 랩’ 운영

이니셜·도형 등 스티커 제공

삼성전자가 최신 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4 시리즈’를 자유롭게 꾸밀 수 있는 서비스를 제공한다. 일상 속 물건을 다양한 스티커와 파츠로 꾸며 자신의 개성을 드러내는 ‘별다꾸(별걸 다 꾸민다)’ 트렌드를 반영한 행사다. 갤럭시 버즈4 시리즈는 삼성전자가 올해 내놓은 무선 이어폰 시리즈로 고음질 음악 구현이 가능한 ‘하이파이 사운드’와 인체공학적 디자인이 특징이다.

별걸 다 꾸미는 시대 16일 삼성전자 모델들이 ‘갤럭시 버즈 커스텀 랩’에서 스티커를 활용해 갤럭시 버즈4 시리즈를 꾸며 보고 있다. 삼성전자는 이날부터 삼성 강남과 삼성스토어 홍대에서 갤럭시 버즈4 시리즈에 한글·영문 이니셜과 도형 등 다양한 스티커를 활용해 자유롭게 커스터마이징할 수 있는 ‘갤럭시 버즈 커스텀 랩’을 운영한다고 밝혔다. 삼성전자 제공

삼성전자는 16일부터 삼성 강남과 삼성스토어 홍대에서 ‘갤럭시 버즈 커스텀 랩(커스텀 랩)’을 운영한다고 밝혔다. 커스텀 랩은 방문객이 ‘갤럭시 버즈4 시리즈’를 포함한 갤럭시 버즈 제품을 자신의 취향에 맞춰 자유롭게 꾸밀 수 있는 공간이다. 한글·영문 이니셜, 도형과 같은 다양한 스티커를 제공한다. 갤럭시 버즈4 시리즈를 현장에서 구매하거나 보유한 고객이라면, 반투명 디자인의 보관함 상단에 스티커를 부착해 ‘나만의 버즈’를 완성할 수 있다.



갤럭시 버즈를 보유하고 있지 않은 고객도 꾸미기 체험이 가능하다. 삼성전자 측은 행사 현장에 갤럭시 버즈4 시리즈를 본뜬 아크릴 모형을 비치해 뒀다. 갤럭시 버즈가 없는 고객은 이를 활용해 나만의 버즈 모형을 만들면 된다. 또 본인이 만든 모형을 키링 형태로 가져갈 수 있다.

삼성전자 제공.

삼성전자는 1020세대가 ‘꾸미기’를 선호한다는 점에서 착안해 이벤트를 열었다. 회사 관계자는 “SNS상에서 스티커로 갤럭시 버즈4 시리즈를 꾸민 콘텐츠가 연일 올라올 만큼 ‘버즈 꾸미기’가 화제인 점을 고려해 행사를 기획했다”고 전했다.