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마주 앉은 G2경제수장 “美·中 무역위 설립 추진”

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베이징=이우중 특파원 lol@segye.com
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베선트·허리펑, 佛파리서 회담

이틀간 정상회담 사전 의제 조율
안보·공급망 상호 존중 해법 모색

이달 말 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞두고 미국과 중국이 정상회담 의제를 조율하기 위해 프랑스 파리에서 고위급 협의를 진행했다.

스콧 베선트 재무부 장관 등 미국 측 대표단과 허리펑 중국 국무원 부총리를 비롯한 중국 측 대표단은 15일(현지시간) 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 만나 6시간 이상 회담을 진행했다고 로이터, 블룸버그통신 등이 보도했다. 양측은 이튿날인 16일에도 만나 협상을 이어갔다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관(왼쪽), 허리펑 중국 국무원 부총리. 로이터연합뉴스
스콧 베선트 미국 재무부 장관(왼쪽), 허리펑 중국 국무원 부총리. 로이터연합뉴스

미 재무부 대변인은 첫날 회담이 끝난 뒤 분위기나 구체적 논의 내용에 대해 밝히지 않았으며, 중국 측 당국자들도 기자들에게 아무 발언 없이 회담장을 떠났다. 다만 이번 협의 내용에 정통한 2명의 소식통은 이번 회담이 “솔직하고 건설적인 분위기 속에서 진행됐다”고 로이터에 전했다. 또 트럼프 대통령과 시 주석이 미·중 정상회담에서 검토할 수 있는 농업, 핵심광물, 무역 관리 분야의 잠재적 합의 분야를 다뤘다고 소식통들은 말했다. 한 소식통은 중국 측이 향후 3년 동안 매년 2500만t의 미국산 대두를 구매하겠다는 기존 약속을 포함해 가금류, 쇠고기, 대두 외의 곡물 등 미국 농산물의 추가 구매에 개방적 태도를 보였다고 했다.

특히 양국 간 무역 및 투자를 관리할 ‘무역위원회’와 ‘투자위원회’ 등 새로운 공식 메커니즘 설립이 논의됐으며, 이를 미·중 정상회담에서 검토할 수 있는 것으로 전해졌다. 이 중 무역위원회의 논의가 좀 더 진전됐으며, 양국이 각자의 국가안보나 핵심 공급망에 대한 훼손 없이 균형 잡힌 방식으로 무역을 확대할 수 있는 제품과 분야를 찾는 데 목적이 있다고 한 소식통은 전했다.

미국 측은 미국 기업에 대한 중국산 핵심광물 공급 문제와 함께 미 항공우주 산업의 제트 엔진 터빈 등에 사용되는 핵심광물인 중국산 이트륨 공급 부족에 관한 우려를 제기했다. 또 미국은 중국이 보잉 항공기와 미국산 석탄·석유·천연가스 구매를 늘리기를 희망했다고 소식통들은 밝혔다.

이번 협의는 지난달 20일 미 연방대법원이 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 관세를 부과할 권한이 없다고 판결한 뒤 양측이 처음으로 대면하는 자리다. 트럼프 행정부는 이후 10%의 글로벌 관세를 도입했으며 무역법 301조 조사를 개시하는 등 다른 법적 권한을 활용한 관세 정책 재구성에 나서고 있다. 보름 넘게 이어지고 있는 이란 전쟁과 이에 따른 호르무즈해협 봉쇄 문제도 이번 협상에서 거론됐을 가능성이 큰 것으로 관측된다.

이우중 기자

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