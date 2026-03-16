모즈타바 “배상 거부 땐 美재산 뺏을 것”…트럼프 “이란, 종전 협상 준비 안 됐다”

이란·美 지도자 대치… 닿지 않는 평화 접점



‘은둔’ 모즈타바, 美에 재차 경고장

“국민 살해한 미군 기지 폐쇄하라”

이란 외무 “휴전 불가” 장기전 태세



‘출구전략’ 뾰족 수 없는 트럼프

이란 향해 협상 무산 책임 돌려

승리 선언 여부엔 “할 이유 없다”

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 장기전이 될 조짐이다. 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이는 은둔한 채 미국과 이스라엘에 전쟁 피해 배상을 재차 요구하며 강경한 태도를 고수하고 있다. 미국은 이란에 항복을 종용하며 출구전략을 모색하고 있지만, 이란은 협상은 없다는 각오다.



중국 신화통신에 따르면 모즈타바는 15일(현지시간) 저녁 자신의 텔레그램 계정에 올린 글에서 “우리는 적으로부터 보상을 받을 것”이라고 강조했다. 이어 “그것을 거부하면 우리가 결정한 만큼 적의 재산을 빼앗을 것이며, 불가능하다면 같은 양의 재산을 파괴할 것”이라고 경고했다.



지난 8일 이란 전문가회의에서 최고지도자로 선출된 이후에도 대중에 나서지 않고 있는 모즈타바는 나흘 뒤인 12일 이란 국영TV를 통해 처음으로 메시지를 냈다. 당시에도 모즈타바는 미국과 이스라엘의 작전에 아버지인 전임 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이와 아내와 누이, 조카 등 가족이 사망하고 여자초등학교 폭격으로 학생들이 대거 희생된 것을 언급하며 배상을 요구했다. 또 호르무즈해협 봉쇄와 군사적 대응 강화를 강조하면서 주변국에 “우리 국민을 살해한 자들을 도운 기지들을 조속히 폐쇄하라”고 압박하기도 했다.



전쟁 개시 후 12일 만에 처음 발표된 최고지도자 성명이었으나, 모즈타바의 모습이나 육성은 공개되지 않은 채 방송 진행자가 성명을 대독해 그의 상태에 대한 의혹을 더욱 키웠다.

14일(현지시간) 파리에서 중동 전쟁 반대 행진과 인종차별, 파시즘, 국가 폭력에 반대하는 집회가 열린 가운데 한 시위자가 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이의 초상화를 들고 있다. AFP연합뉴스

앞서 서방 외신들은 모즈타바가 2월28일 공습에서 크게 다쳐 대외활동을 할 수 없다고 전했다. 생명이 위독하다는 보도와 사망설도 나왔다. 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 모즈타바가 부상으로 외모가 훼손됐을 가능성이 크다고 말했다.



이란 지도부는 그의 부상을 확인했으나 현재는 건강한 상태라고 주장했다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 15일 아랍권 매체 알아라비 알자디드와 인터뷰에서 “최고지도자는 매우 건강한 상태이며, 모든 상황을 완전히 통제하고 있다”고 밝혔다.



이런 가운데 모즈타바가 러시아 모스크바에 은신하고 있다는 아랍권 매체의 보도도 등장했다. 쿠웨이트 자유주의 언론 알자리다는 “모즈타바가 러시아군 수송기를 이용해 모스크바로 옮겨져 수술을 받았다”며 “수술은 성공적이었으며 그는 현재 대통령궁 내 병원에서 회복 중”이라고 고위 소식통을 인용해 전했다. 이어 모즈타바의 출국 경위에 대해 “블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 마수드 페제시키안 이란 대통령과 통화에서 직접 제안해 결정했다”고 설명했다. 다만, 이런 내용은 다른 외신 보도에서는 확인되지 않았다.

지난 5일(현지시간) 이란 수도 테헤란에서 공습을 받은 후 연기 구름이 솟아오르고 있다. AP연합뉴스

미국과의 휴전 협상에 대해서도 이란은 절대 없다는 입장이다.



아라그치 외무장관은 15일 미국 CBS방송과 인터뷰에서 “우리는 결코 휴전을 요청하지 않았고, 심지어 협상조차 요청한 적이 없다”고 밝혔다. 그러면서 “우리가 그들과 대화 중일 때 그들은 우리를 공격했고, 이것이 벌써 두 번째이기 때문”이라며 대화 가능성을 일축하는 이유를 설명했다. 아라그치 장관은 이어 “얼마나 오래 걸리든 우리 스스로를 지킬 준비가 돼 있다. 트럼프 대통령이 ‘승리할 수 없는 불법 전쟁’이라는 점을 깨달을 때까지 계속해서 방어할 것”이라고 강조했다.



트럼프 대통령은 협상 무산의 책임을 이란에 돌렸다. 그는 이날 워싱턴으로 복귀하는 전용기 안에서 ‘미국과 이란 사이에 외교적 대화가 전혀 없느냐’는 질문에 “우리는 그들과 대화하고 있다”며 “하지만 나는 그들이 준비돼 있다고 생각하지 않는다”고 답했다. 또 “그들은 협상을 간절히 원한다”면서 “(이란이) 언젠가는 (협상할) 준비가 될 거라 생각한다”고 덧붙였다.



트럼프 대통령은 이란에 대한 전쟁에서 승리를 선언할 준비가 됐는지를 묻자 “아니다. 그럴 이유가 없다. 나는 단지 그들이 ‘몰살당했다’고 말한다”며 “지금 당장 우리가 철수해도 재건에 10년 이상 걸리겠지만 나는 여전히 승리를 선언하지 않을 것”이라고 답했다.