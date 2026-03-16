국힘, 김영환 현역 첫 컷오프… ‘물갈이 공천’ 갈등 일파만파

국민의힘이 6·3 지방선거 공천을 둘러싼 잡음으로 몸살을 앓고 있다. 공천관리위원회가 16일 현역 광역단체장에 대한 첫 공천 배제(컷오프)를 시작으로 과감한 세대교체를 예고한 가운데 곳곳에서 현역 단체장과 중진들의 반발이 터져 나오며 갈등이 일파만파로 확산하는 모양새다.
이정현 공관위원장은 이날 서울 여의도 당사에서 열린 공관위 회의 직후 브리핑에서 “많은 논의 끝에 현 김영환 충북지사를 공천 대상에서 제외하고, 기존 신청자 외에 추가 공천 신청을 받아 최종 결정하기로 했다”고 밝혔다. 이 위원장은 “안전한 자리일수록 먼저 문을 열고, 기득권이 강할수록 먼저 변화를 선택하고, 익숙한 정치일수록 더 과감하게 흔드는 것이 국민이 지금 정치에 요구하는 변화”라며 “이 결단은 충북 하나로 끝나지 않을 것”이라고 강조했다.
공관위는 17일 충북지사 공천 추가 접수를 거쳐 모집한 신청자를 윤갑근 전 대구고검장, 윤희근 전 경찰청장, 조길현 전 충주시장 등 기존 신청자와 함께 경쟁하도록 한다는 계획이다. 당 안팎에서는 충북정무부지사를 역임한 청주 출신의 김수민 전 의원을 염두에 둔 것 아니냐는 해석이 나온다.
이번 지방선거를 앞두고 현역 광역단체장이 컷오프된 것은 김 지사가 처음이다. 사퇴 의사를 밝혔던 이 위원장이 장동혁 대표로부터 전권을 보장받고 복귀한 지 하루 만에 파격적인 조치를 내린 만큼 다른 지역에서도 ‘혁신 공천’을 내건 컷오프가 줄줄이 이어질 수 있다는 전망이 나온다.
‘물갈이’ 공천이 본격화하면서 곳곳에서 파열음이 터져 나오며 당내 혼란이 가중되고 있다. 김 지사는 이날 컷오프 소식을 전해 들은 뒤 외부 일정을 모두 취소했다. 그는 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “공관위 결정을 결코 받아들이지 못한다”며 “지금부터 잘못된 결정을 바로잡고 승리하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 김 지사 측은 공관위 결정에 맞서 재심을 청구하는 방안과 무소속 출마 강행 등의 카드를 놓고 고심 중인 것으로 알려졌다.
부산시장 공천은 강한 내부 반발로 공관위 회의마저 파행했다. 이 위원장이 현역인 박형준 시장을 배제하고 초선의 주진우 의원을 단수 공천하는 방안을 제안하자, 부산을 지역구로 둔 곽규택·서지영 의원, 정희용 사무총장이 반발하며 자리를 박차고 나간 것으로 전해졌다. 박 시장은 이 위원장을 겨냥해 “혁신 공천이란 이름으로 당을 망하게 하는 행위이자, 망나니 칼춤 그 이상도 이하도 아니다”고 비판했다. 부산 지역 의원들은 합동 호소문을 통해 “한쪽 날개를 부러뜨려 최종 후보로 나설 후보의 경쟁력을 스스로 낮추는 결정을 재고해달라”고 촉구했다.
‘보수의 심장’ 대구의 경우 이 위원장과 일부 공관위원들이 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선) 등 중진 의원들을 무더기로 컷오프 대상에 포함시키는 방안에 무게를 두고 있다. 주 의원은 한 TV 프로그램에 출연해 “지금처럼 당 내분이 일어나고 경쟁력 없는 후보를 내세우려는 건 해당 행위”라며 “대구시장을 민주당에 상납하는 것”이라고 목소리를 높였다. 그는 중진 컷오프와 관련해 “절대 승복할 수 없다”고 못 박았다.
여당에서는 이재명 대통령의 지지율 고공행진과 국민의힘 내부 갈등이 맞물린 상황에서 김부겸 전 국무총리 차출설이 힘을 받고 있다. 더불어민주당 정청래 대표는 이날 시도당위원장 협의회 연석회의에서 “대구 같은 경우 ‘저분을 영입하면 후보를 낼 수 있을 것 같다. 그런데 공천 신청이 다 끝났다’ 그런 경우에는 예외적으로 접수하고 공천도 하는 과정이 필요하다”며 추가 공모 가능성을 시사했다.