與 “조작기소 국조 19일 본회의 처리”

한병도 “국조특위 신속히 구성”

대장동 의혹·쌍방울 사건 포함

가짜뉴스 강경대응 언론개혁도

더불어민주당이 6·3 지방선거를 80일 앞두고 대야 공세와 지지층 결집을 위한 행보를 본격화하고 있다. 이재명 대통령에 대한 검찰의 ‘조작 수사·기소’ 여부를 따져보는 국정조사 및 언론개혁 추진 계획을 구체화하면서다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

민주당 한병도 원내대표는 16일 국회에서 열린 당 회의에서 이 대통령 등 진보진영 인사들에 대한 수사·기소 과정상 위법성을 밝히기 위한 국정조사 추진과 관련해 “국정조사 특별위원회 구성을 위한 교섭단체 협의에 바로 착수하겠다”며 “최대한 신속하게 특위를 구성하고 조사계획서를 확정한 뒤 19일 국회 본회의 처리를 추진하겠다”고 했다.



한 원내대표가 대표 발의한 국정조사 계획서는 지난 12일 본회의에 보고됐다. 대장동·위례 개발비리 의혹, 김용 전 민주연구원 부원장 사건, 쌍방울 대북송금 사건에 더해 통계 조작 및 서해 공무원 피격 사건 등 문재인정부를 겨눴던 수사도 국정조사 범위에 포함됐다. 민주당은 윤석열정부 대통령실과 법무부 등이 수사·기소 과정에 조직적으로 개입했는지도 국정조사를 통해 규명하겠단 입장이다.



당 지도부는 언론개혁 추진도 본격화할 태세다. 20대 대선 당시 이 대통령의 ‘조폭 연루설’을 제기했던 장영하 변호사가 유죄 확정판결을 받은 것이 도화선이 됐다. 언론개혁은 정청래 대표가 제시한 3대(검찰·사법·언론) 개혁 과제 중 하나다.



한 원내대표는 “당시 모든 언론은 이 가짜 의혹을 역대급 특보인 양 24시간 내내 쏟아냈다”며 “가짜뉴스가 민주주의를 파괴하는 무기가 되지 못하도록 강력한 제도적 장치 마련에 나설 것”이라고 했다. 황명선 최고위원은 “가짜뉴스가 단죄받은 지금, 정정보도도 없고 사과도 반성도 없다”며 “대선 가짜뉴스 정치공작에 대한 진상을 끝까지 규명하고 반드시 법적 책임을 묻겠다”고 했다. 이성윤 최고위원은 “이 대통령이 지적했듯 허위 주장을 그대로 옮기고 방관하는 무책임한 언론은 흉기보다 무섭다”며 “검찰·법원 개혁만큼 언론개혁이 중요한 이유다. 국민과 함께 가짜뉴스를 근절하는 개혁을 완수할 것”이라고 했다.