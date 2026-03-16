與, ‘檢 개혁’ 정부안 입법 속도전… 강경파와 최종 조율 관건

李 ‘檢개혁 정부안 쐐기’ 의지



李, 檢 총장 명칭 수정도 반대

지도부 중심 이견 정리 분위기

이르면 19일 본회의 통과 가능

정청래 대표 리더십도 시험대

이재명 대통령이 검찰개혁 정부안에 대한 우려는 ‘기우’라고 명확하게 언급하면서 더불어민주당이 중대범죄수사청(중수청)·공소청 법안의 입법 작업에 속도를 내는 분위기다. 당내 강경파를 중심으로 정부안 수정 요구가 잇따르면서 당초엔 ‘속도조절’이 예측됐었다. 그러나 이 대통령이 검찰개혁에 대한 명확한 의지를 드러내면서 당내 분위기가 달라지고 있다. 다만 원칙론을 내세우면서 정부안 수정이 필요하다고 주장하는 강경파들과 정청래 대표가 어떤 태도를 보이느냐가 변수로 작용할 것으로 보인다.

이재명 대통령이 지난 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

민주당 강준현 수석대변인은 이날 최고위원회의 후 기자들과 만난 자리에서 “중수청·공소청법과 관련해 19일 통과도 배제하지 않는다”고 말했다. 당내 이견 조율이 막바지 단계인지에 대한 질문에도 “주말에 지속적으로 조율해왔고 금명간에 결과가 나오면 19일에도 가능하다”고 답혔다. 김기표 당대변인은 “정부와 1·2차 조율한 결과로 나온 안을 당론으로 채택한 만큼, 이를 전제로 조율해 19일에도 가능하다는 원론적 말”이라고 덧붙였다. 김현정 원내대변인은 이날 KBS 라디오 인터뷰에서 “어제 만찬에서 대통령은 당정의 책임에 대해 강조했다”며 “중수청·공소청 정부안이 이미 당론으로 확정돼 있다. 이제 빨리 (입법을) 마무리해야 한다”고 말했다.



이재명 대통령이 전날 민주당 일부 초선의원과의 만찬자리에서 책임있는 여당의 태도와 안정적 당정 협력을 당부한 것이 검찰개혁 정부안 통과에 대한 의지를 보여준 것으로 해석된다. 이 대통령은 거기에 이날 자신의 사회관계망서비스에서도 검찰개혁안 정부안을 고수하겠다는 의지를 드러냈다.



이 대통령은 이날 엑스(X)에 정부안을 ‘당정협의안’이라고 부르면서 국회 논의과정에서 수정할 수 있다고 하면서도 그 수정방향이 개혁 본질과 무관하게 다른 목적에 의한 것이어선 안 된다고 못을 박았다. 현 정부가 검찰개혁 대원칙으로 천명한 ‘수사·기소 분리’, ‘검찰의 수사배제’를 관철하는 방향으로 논의돼야 한다는 것이다.



특히 이 대통령은 사정기관 수사시스템 변화라는 국정시스템의 대대적 재구성에서 일호의 빈틈도 있어서는 안 된다고 했다.



또 이 대통령은 “검찰청을 공소청으로 바꾸었더니 이제 와서 검찰총장을 공소청장으로, 검사를 공소관으로 바꿔야 한다고 하는 것은 과유불급”이라며 검찰총장 명칭을 놓고 반발하는 일부 강경파의 주장에도 사실상 반대 입장을 명확히 했다.

더불어민주당 정청래 대표(가운데)가 16일 국회에서 열린 시·도당위원장협의회 회의 중 물을 마시고 있다. 민주당은 검찰개혁 일환인 중대범죄수사청(중수청)·공소청법안을 이르면 19일 국회 본회의에서 통과시킬 방침이다. 허정호 선임기자

이 대통령이 거듭 검찰개혁과 관련한 명확한 ‘신호’를 발신하면서 강경파의 입장변화가 있을지 주목된다. 아직까지는 입장변화가 엿보이지 않는다. 조국혁신당 조국 대표는 이날 최고위원회의 모두 발언에서 “검찰개혁은 고 노무현 대통령님의 ‘검사와의 대화’부터 시작해 서초동 촛불집회, 윤석열 검찰 독재 종식 투쟁 등을 거치며 형성된 민주진보진영 국민의 숙원으로, 정부안이 나왔지만 수년 동안 검찰개혁을 외치며 윤석열 검찰 독재정권과 싸운 국민들은 실망하고 있다”고 말했다. 그는 그러면서 “정부가 만든 법안에 문제가 있으면 고쳐야 한다. 검찰이 침묵하고 있는 의미를 직시해야 한다”면서 “입법 권한은 국회에게 있다”고 말했다. 이러다 보니 19일 본회의 처리 단계를 아직 명확하게 확신하기는 어렵다는 관측도 나온다. 조국혁신당이 범여권 투표에서 이탈할 경우, 민주당 단독으로 법안 투표는 가능하나 국민의힘이 할 것으로 예상되는 무제한토론(필리버스터) 종결은 어려워진다. 원내 관계자는 이날 통화에서 “19일로 확정짓지 않은 상황에서 아직 처리 시점을 예측하기 어렵다”며 “3월 임시국회 중 처리하겠다는 방침은 확실하다”고 말했다.



‘당정청 원팀’을 강조해왔던 정청래 대표는 이 사안에 ‘물밑 조율’만을 계속 강조하고 있다. 그는 이날 최고위원회의 발언에서 “검찰개혁을 입에 올리면 자연스럽게 우리는 노 전 대통령의 죽음이 떠오른다”며 “검찰개혁은 70년간 검찰이 무소불위로 휘둘렀던 권력을 민주주의 원칙에 맞게 재배치하자는 것이다. 이것은 당연한 민주주의 원리”라고 했다. 그러면서 그는 “검찰개혁의 원칙이 지켜질 수 있도록 당·정·청이 심도있게 조율하고 있다”고 했다. 정 대표는 그러면서 “검찰개혁에 대한 이 대통령의 개혁 의지는 언제나 그랬듯이 늘 변함없이 강하다”며 “이는 이 대통령과 검찰과의 악연 때문이 아니라 공적 마인드, 민주주의 원칙 때문에 그렇다”고도 했다.