BTS 공연 맞춰… ‘서울 특화 음료’ 출시

스타벅스, 서울의 멋 담은 음료 출시 (서울=연합뉴스) 강민지 기자 = 스타벅스가 16일 명동, 광화문 등 서울 주요 관광지 소재 매장에서 서울 특화 음료인 '서울 석양 오미자 피지오'와 '서울 막걸리향 콜드 브루'를 출시했다. 오는 21일 서울 광화문 일대에서 방탄소년단(BTS) 컴백 행사가 예정돼 있어 국내외 팬들의 높은 관심이 기대된다고 회사 측은 설명했다. 사진은 서울 중구 스타벅스 환구단점에서 판매 중인 음료와 상품들. 2026.3.16 mjkang@yna.co.kr/2026-03-16 14:30:01/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

16일 서울 중구 스타벅스 환구단점에 서울 특화 음료인 ‘서울 석양 오미자 피지오’와 ‘서울 막걸리향 콜드 브루’ 등 음료와 상품이 진열돼 있다. 스타벅스는 21일 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연에 맞춰 서울 주요 관광지 소재 매장에서 서울 특화 음료를 판매한다.

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