트럼프, 군함 파견 압박 노골화… “7개국에 요청, 동참 기억할 것”

호르무즈 호위 연합 2개국 추가

“中, 거부 땐 정상회담 미룰 것”

이번주 중 구성 합의 발표 예정

호르무즈해협에 군함을 보내라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 압박이 한층 거세졌다. 유조선 통과를 호위하고 이란 공격에 대비할 연합 구성에 대해 7개국에 참여를 요구했다며 “참여 여부를 기억할 것”이라고 으름장을 놨다. 당사국의 입장과 관계없이 이번 주 중 관련 계획이 발표될 전망이 나온다. 중국에는 이달 말로 예정된 미·중 정상회담도 연기할 수 있다고 언급했다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 기자들과 만나 7개국에 호르무즈해협 호위 작전에 참여를 요구했다며 “긍정적 반응을 얻고 있다고 생각한다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 전날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 한국과 중국, 일본, 영국, 프랑스에 군함 파견을 요청한 바 있는데 2개국이 늘어난 것이다. 2개국이 어디인지는 공개하지 않았다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 어떤 국가들이 참여하겠다고 했냐는 질문에 “말할 수 없다. 긍정적 반응을 보인 국가도 있고, 관여를 꺼리는 국가도 있다”고 말했다. 그러면서 “지원을 받든 받지 않든, 나는 이건 말할 수 있다. 내가 그들에게도 전했는데, 우리는 (참여 여부를) 기억할 것”이라고 못 박았다.



트럼프 대통령은 앞서 이날 영국 파이낸셜타임스(FT)와 진행한 전화인터뷰에서는 2주 정도 남은 미·중 정상회담과 관련해 “2주는 긴 시간이다. 연기될 수도 있다”고 말했다. 중국이 호르무즈해협 호위 참여에 대한 응답을 내놓지 않으면 정상회담 일정이 미뤄질 수도 있다는 것을 시사한 것이다.



그는 동맹인 북대서양조약기구(NATO·나토)에 대해서도 “응답이 없거나 부정적 반응을 보이면 나토 미래에 매우 나쁜 영향을 미칠 것”이라며 “우크라이나 문제에 있어 그들을 도울지 지켜보겠다”고 경고했다.



월스트리트저널(WSJ)과 액시오스는 소식통의 말을 인용해 트럼프 행정부가 ‘호르무즈 연합’이라는 이름으로 이번 주 중 호르무즈해협 통과 선박 호위 연합 구성에 합의를 발표할 예정이라고 보도했다. 호위 작전 수행 시점과 관련해서는 여전히 논의 중인 것으로 알려졌다.