17년 만에… 환율 1500원 뚫렸다

주간거래 기준… 금융위기 후 처음

추경 속도에도 성장률 위축 우려

민주 “환율 안정 3법 19일 처리”

이란전쟁으로 국제유가가 100달러선으로 치솟고 달러 가치가 오르면서 원·달러 환율이 주간거래에서 17년 만에 처음 1500원을 넘었다. 고유가·고환율 악재가 물가를 밀어올려 성장의 발목을 잡을 수 있다는 우려가 커지고 있다.



16일 서울 외환시장에서 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일보다 3.8원 오른 1497.5원(오후 3시30분 기준)에 주간거래를 마쳤다. 이날 환율은 7.3원 오른 1501.0원으로 출발했다. 주간거래 중 환율이 심리적 저항선인 1500원을 넘은 것은 금융위기 때인 2009년 3월12일(장중 고가 1500원) 이후 17년 만이다.

이란 전쟁 여파로 원 달러 환율이 1500원을 돌파한 16일 오전 인천국제공항 환전소에서 1달러에 1560원 대를 기록하고 있다. 뉴시스

달러는 연일 강세다. ICE선물거래소에서 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 이날 오후 4시 기준 100.39를 기록해 사흘 연속 100을 넘겼다.

달러 강세에 고유가까지 더해지며 물가 상승 압력이 커지고 있다. 이날 오후 4시 기준 미국 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 99.38달러로 100달러선을 위협했다. 국제유가 기준인 5월 인도분 브렌트유는 영국 런던 ICE선물거래소에서 104.91달러로 상승했다.



정부가 최대 20조원 규모의 추가경정예산 편성에 속도를 내고 있지만, 대외 불확실성이 커지면서 올해 반등이 기대됐던 성장률이 크게 위축될 수 있다는 우려가 나온다. 미국의 파병 요청 등 사태가 장기화할 조짐을 보이면서 국제유가 오름세가 지속되고, 수입물가와 직결된 환율마저 고공행진하면서 물가 불안이 가중되고 있어서다.



현대경제연구원에 따르면 올해 국제유가가 연평균 배럴당 80달러 내외 수준만 돼도 소비자물가 상승률을 0.4%포인트 밀어올린다. 배럴당 100달러 시 물가 상승률은 1.1%포인트 오를 것으로 관측된다.

주원 현대경제연구원 연구본부장은 “중동사태가 한국 경제에 미치는 영향은 사태가 얼마나 장기화되느냐에 따라 달라질 수 있을 것”이라며 “6개월 이상 지속될 경우 내수침체가 찾아오며 성장률을 크게 끌어내릴 수 있다”고 전망했다. 환율 안정이 시급해짐에 따라 더불어민주당은 ‘환율 안정 3법’(조세특례제한법 개정안) 처리에 속도를 내 19일 본회의에서 처리하겠다는 방침이다. 이 법은 해외투자자산의 국내 환류 유도를 위해 국내시장복귀계좌(RIA)로 해외주식 매도 시 양도소득세 공제, 환율위험변동회피상품 양도소득세 공제 등의 내용이 담겼다.