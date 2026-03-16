‘김제시장 뇌물 의혹’ 수사 확대…김제시청 전 국장·업체 대표 구속영장

전북경찰이 정성주 김제시장의 뇌물수수 의혹과 관련해 핵심 피의자들에 대한 신병 확보에 나섰다.

16일 전북경찰청에 따르면 최근 뇌물수수 혐의로 김제시청 전 국장 A씨에 대해 구속영장을 신청했다. 또 정 시장과 A씨에게 돈을 건넨 의혹을 받는 간판업체 대표 B씨에 대해서도 뇌물공여 혐의로 구속영장을 신청했다. 이들에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 17일 진행될 예정이다.

이번 사건은 지난해 8월 말 김제시청 전 청원경찰 C씨가 경찰에 진정을 제기하면서 수면 위로 떠올랐다. C씨는 진정서를 통해 2022년 12월과 2023년 8월 두 차례에 걸쳐 B씨로부터 받은 8300만원을 정 시장에게 직접 전달하거나 당시 시청 국장이던 A씨를 통해 전달했다고 주장했다.

C씨는 이 돈이 시 사업 수주와 관련된 대가였다는 취지로 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.

반면, B씨는 “사업 수주를 위해 돈을 준 사실이 없다”며 관련 의혹을 부인하고, 진정을 제기한 C씨 등을 경찰에 고소한 상태다. 정 시장 역시 지난해 12월 경찰 소환 조사에서 “돈을 받은 사실이 없다”며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

경찰은 지난해 10월 13일 김제시청 회계과와 간판업체 등을 대상으로 압수수색을 벌이는 등 수사를 진행하고 있다. 경찰 관계자는 “수사 중인 사안이어서 구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.