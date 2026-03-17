“연예인은 고급 거지” 300번 실직 체험 황현희, 100억 만든 ‘독한 공부’

‘개그콘서트’ 떠난 뒤 투자 공부 시작

부동산·주식 투자로 자산 늘려

“투자는 운 아닌 공부의 영역”

“연예인은 고급 거지다.”

개그맨 황현희가 연예인의 직업적 현실을 설명하며 한 말이다. 그는 2014년 KBS 공개 코미디 프로그램 ‘개그콘서트’를 떠난 뒤 투자 공부를 시작했고, 이후 부동산과 주식 등에 투자하며 ‘100억대 자산가’라는 수식어가 따라붙었다.

개그맨 황현희. 뉴시스

황현희는 2004년 KBS 공채 개그맨 19기로 데뷔해 약 10년 동안 ‘개그콘서트’ 무대에 올랐다. 그는 2025년 10월4일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’(이하 ‘동치미’)에서 당시를 떠올리며 연예인을 “고급 거지”에 비유했다. 이어 “2004년 데뷔해 10년 동안 개그콘서트를 했지만 2014년에 무대에서 내려왔다”고 말했다.

그는 공개 코미디 무대에서 활동하던 시절을 떠올리며 직업의 불안정성도 언급했다. 황현희는 “봄 개편, 가을 개편을 겪으며 300번 넘는 실직을 경험했다”며 “연예인은 언제든 일을 잃을 수 있는 직업이라는 걸 느꼈다”고 털어놨다.

황현희는 2025년 1월8일 방송된 MBC ‘라디오스타’에서 투자를 시작하게 된 계기를 밝혔다. 그는 “2014년 ‘개그콘서트’에서 퇴출당했다”며 “내 시간과 노동을 가장 아름다웠던 시기에 투자했는데 어느 순간 나가야 하는 상황이 발생하니까 정말 괴로웠다”고 회상했다. 이어 “내가 아무리 코미디를 사랑해도 일을 소유할 수 없다는 생각이 들었다”며 “투자를 통해 앞으로 소유할 수 있는 것을 만들어보자는 생각을 하게 됐다”고 말했다.

투자를 결심한 뒤 그는 곧바로 투자에 나서기보다 공부부터 시작했다고 밝혔다. 황현희는 대학원에 진학해 약 2년 동안 투자 공부에 집중했다고 전했다. 실제 투자에 앞서 경제 구조와 자산 관리 방식 등을 이해하는 데 시간을 쏟았다는 것이다.

개그맨 황현희가 첫 부동산 투자 경험을 이야기하고 있다. MBC ‘라디오스타’ 방송 화면 캡처

공부를 마친 뒤 그는 부동산 시장부터 살피기 시작했다. 황현희는 같은 방송에서 첫 투자 경험에 대해 “2016년 용산구, 성동구, 영등포구 아파트에 투자했다”고 밝혔다. 당시 상황에 대해 그는 “그때 베스트셀러 책이 ‘부동산은 끝났다’였다”며 “모두가 관심을 두지 않던 시기였다”고 설명했다.

투자 자금을 마련하기 위해 거주 방식도 바꿨다. 전세로 살던 집을 월세로 전환해 투자금을 마련했다고 밝혔다. 그는 “집을 월세로 돌리고 분양을 받고 갭투자와 재개발 투자도 했다”고 말했다.

투자를 마친 뒤에는 불안감도 컸다고 한다. 황현희는 당시 상황을 떠올리며 “투자를 하고 나서 보름 동안 잠을 못 잤다”며 “미친 짓을 한 건 아닌가 걱정했다”고 돌아봤다. 하지만 이후 부동산 시장 상승을 경험하면서 투자에 대한 확신을 갖게 됐다고 했다.

부동산 투자 이후 그는 주식 투자로 관심을 넓혔다. 황현희는 “한 투자자를 만나 돈의 환금성에 대한 이야기를 들은 뒤 주식 공부를 시작했다”며 “미국 주식 위주로 투자했고 테슬라 투자로 대출금을 갚았다”고 밝혔다.

개그맨 황현희가 자신의 자산 관리 방식을 설명하고 있다. MBC ‘라디오스타’ 방송 화면 캡처

자산 관리 방식도 공개했다. 그는 “부동산 7, 주식 2, 현금과 가상 자산 1의 비율로 자산을 분배하고 있다”며 “제가 자부할 수 있는 것은 대출이 없다는 것”이라고 말했다.

가상 자산과 관련된 일화도 전했다. 황현희는 2017년 암호화폐 관련 프로그램에 출연하면서 출연료 대신 2코인을 받았다고 밝혔다. 당시 코인 가격은 약 100만원 수준이었지만 이후 가격이 상승하면서 출연료 가치가 약 1억8000만원 수준까지 올랐다고 했다.

‘100억대 자산가’라는 수식어가 알려지면서 예상치 못한 일도 있었다. 황현희는 “그 이야기가 나온 뒤 돈을 빌려달라는 연락이 많이 왔다”고 말했다. 그는 “지인과 돈거래는 절대 하지 않는다”며 “금전이 오가면 관계가 나빠질 수 있다”고 강조했다.

황현희는 ‘동치미’에서 돈과 투자에 대한 생각을 솔직하게 밝히기도 했다. 그는 “나는 돈을 좋아한다”며 “우리 사회는 돈을 좋아한다고 말하면 속물처럼 보는 분위기가 있다”고 말했다.

개그맨 황현희가 투자에 대한 자신의 생각을 이야기하고 있다. MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송 화면 캡처

투자에 대한 접근 방식도 밝혔다. 그는 “많은 사람들이 투자를 한 번의 기회처럼 생각하지만 단번에 성공하는 방법은 없다”며 “투자는 운이 아니라 공부의 영역”이라고 말했다. 이어 “지식과 경험을 쌓는 시간이 결국 자산이 된다”고 덧붙였다.

소비 습관에 대한 생각도 전했다. 황현희는 아내와 함께 사치성 소비를 줄이고 있다고 밝혔다. 그는 “불필요한 소비를 줄이는 것이 종잣돈을 만드는 데 도움이 된다”고 말했다.

부동산을 바라보는 관점도 분명하게 드러냈다. 황현희는 지난 10일 방송된 MBC ‘PD수첩’에서 자신을 임대 사업자라고 밝히며 “자산은 사고파는 것이 아니라 보유의 영역”이라고 말했다. 이어 “부동산은 한 번 사면 10년 이상 가져가야 한다”고 했다.

개그맨 황현희가 부동산 시장에 대한 의견을 밝히고 있다. MBC ‘PD수첩’ 방송 화면 캡처

그는 다주택자들 사이에 형성된 이른바 ‘버티기 심리’도 언급했다. 황현희는 과거 보유세와 양도소득세 부담이 커졌던 시기에도 결국 시장이 버텨낸 경험을 거론하며 “부동산은 버티면 된다”는 인식이 자리 잡았다고 말했다. 또 “좋은 곳에 살고 싶어 하는 욕망은 인간의 본능”이라고 말하며 부동산 선호 심리가 쉽게 꺾이지 않는다고 덧붙였다.

황현희가 여러 방송에서 밝혀온 이야기는 공부와 경험 속에서 형성된 투자 철학이 지금의 자산으로 이어졌음을 보여준다.