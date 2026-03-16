경주시의회, 결산검사위원 6명 위촉… '재정 운영' 점검

3월 30일부터 4월 23일까지 결산검사 실시

경북 경주시의회는 지난 13일 의장실에서 '2025회계연도 결산검사위원 위촉식'을 갖고 본격적인 결산검사 준비에 들어갔다고 16일 밝혔다.

이날 위촉한 결산검사위원은 김종우·정성룡 경주시의원과 김원중·노동혁 세무사, 이종월·이활우 전직 공무원 등 모두 6명이다.

이동협 경주시의회 의장이 2025회계연도 결산검사위원을 위촉한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경주시의회 제공

결산검사위원들은 오는 30일부터 4월 23일까지 25일간 진행되는 2025회계연도 결산검사 기간 동안 경주시의 세입·세출을 비롯해 기금, 명시·사고이월비, 공유재산 및 물품 관리 등 재정 운영 전반을 종합적으로 점검할 예정이다.

결산검사는 지방의회가 집행부 예산 집행의 적법성과 타당성을 확인하기 위해 결산서(안) 등을 검토하고 검사의견서를 작성하는 절차로 예산 집행의 마무리이자 다음 예산 편성의 기초가 된다.

대표위원을 맡은 김종우 의원은 "경주시 재정 운영의 효율성을 높이고 향후 예산 편성의 지표가 될 수 있는 개선 방안을 도출하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이동협 경주시의회의장은 "경주시 재정 운영의 투명성을 강화할 수 있도록 꼼꼼하고 엄격한 검사를 진행해 주시길 당부드린다"고 말했다.