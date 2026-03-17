충북농기원, 모듈형 수경재배장치 개발

소규모 공간서 채소 재배 가능

도시 유휴공간 등서 활용 기대

충북농업기술원이 채소 재배용 모듈형 수경재배장치를 개발했다.



도 농업기술원은 화분 형태의 재배장치를 조합해 ‘담액식 모듈형 수경재배장치’ 특허 등록을 완료했다고 16일 밝혔다. 담액식은 용기에 순수 물을 담아서 재배하는 방식이다.



이번 특허 수경재배장치는 공간 여건에 따라 규모를 확장하고 축소할 수 있다. 또 화분 높이가 38㎝로 이동식 농작업 의자 재배방식으로 편의성과 효율성을 높였다.



특히 수위조절 감지기와 시간 체크기를 연동한 양액순환시스템으로 채소 생육에 필요한 양·수분을 자동으로 공급해 초보자도 쉽게 재배하는 장점이 있다. 이에 마을회관, 복지시설, 어린이집 도시 유휴 공간 등에서 활용하는 도시 농업형 재배 시설로 꼽힌다.



앞서 도 농업기술원은 지역 마을회관 4곳 유휴 공간에 시험 재배했다. 그 결과 약 60㎡에 40개 화분을 설치해 연 4회 재배 시 생산량 626㎏, 매출액 343만8000원을 예상했다. 또 미나리 수경재배 기술 실증 연구에서는 일반 상토 화분 재배보다 생산량이 2.2배로 증가했고 관수 노동력 절감과 작업 자세 개선으로 허리통증 발생률도 감소한 것으로 분석했다.