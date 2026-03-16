대구 놀이터서 초등생 도비탄 의심 물체에 상처…“생명에 지장 없어”

대구의 한 놀이터에서 초등학생이 탄두로 의심 물체에 상처를 입었다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

16일 대구 북부경찰서와 군 당국 등에 따르면, 이날 오후 4시 3분 대구 북구에 있는 한 놀이터에서 초등학생이 목 아래 부위에 탄두로 의심되는 물체에 상처를 입었다는 신고가 접수됐다. 해당 학생은 민간병원에서 치료를 받은 뒤 귀가한 것으로 알려졌다.

해당 사진은 기사 특정 내용과 무관함. 게티이미지뱅크 제공

경찰 조사 결과, 당시 놀이터와 약 1.4km 가량 떨어진 인근 부대 사격장에서 개인화기 사격훈련이 진행된 것으로 확인됐다.

일각에선 사격훈련장에서 날아온 ‘도비탄’에 의한 것으로 추정하고 있다. 도비탄은 총알이 장애물 등에 맞아 원래 목표에서 벗어나 튕겨 나오는 탄을 말한다. 방향이 예측하기 어렵고 인근 인명∙재산 피해 위험이 높다.

사격훈련장에서 도비탄은 종종 발생하지만 1.4km 가량 떨어진 초등학생이 도비탄에 맞아 상처를 입는 것은 이례적인 일이다.

경찰과 군 당국은 “사격훈련과의 연관성 여부에 대해 관계기관과 확인 중”이라며 “확인 결과에 따라 필요한 조치를 할 예정”이라고 밝혔다.