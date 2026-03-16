대우건설, 고잔연립5구역 재건축 수주

지하3층~지상35층 15개동 규모

1484가구 규모…공사비 4864억원

대우건설이 경기 안산시 단원구 고잔동 ‘고잔연립5구역 주택재건축정비사업’ 시공사로 선정됐다.

16일 대우건설에 따르면 고잔연립5구역 재건축 사업은 지하 3층~지상 35층, 15개 동, 총 1484가구 규모 아파트와 부대복리시설을 조성하는 프로젝트다. 공사비는 약 4864억원이다.

푸르지오 센트로 원 석경 투시도. 대우건설 제공

대우건설은 이 단지에 ‘푸르지오 센트로 원(PRUGIO Centro One)’이라는 단지명을 제안했다. 단지 외관에는 유리 커튼월 느낌을 구현하는 ‘커튼월룩 공법’을 적용할 예정이다.

층간소음 저감을 위한 ‘스마트 사일런트 바닥구조’도 적용된다. 대우건설 관계자는 “경량충격음과 중량충격음 모두 1등급 성능을 획득한 기술”이라며 “흡음재·탄성체·차음시트로 구성된 다층 복합구조를 통해 210mm 슬래브에서도 층고 증가 없이 최상위 등급 성능을 구현했다”고 설명했다.

대우건설은 조합 필수사업비 2000억원을 최저금리로 조달했다. 조합의 금융 부담을 줄이고 사업 추진 속도를 높이기 위한 조건이다. 이처럼 사업시행인가 과정에서 발생하는 설계 비용과 공사비 검증 비용을 지원한다는 방침이다.

대우건설 관계자는 “푸르지오 브랜드 경쟁력과 기술력을 바탕으로 ‘푸르지오 센트로 원’을 안산의 새로운 랜드마크 단지로 조성할 계획”이라고 말했다.