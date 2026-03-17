2025년 전국 1순위 청약 71만건…12년 만에 100만건 아래

킬풀/지난해 전국 1순위 청약 71만건…12년 만에 100만건 아래

서울 경쟁률 155대1…전체 청약의 43% 서울 집중

지난해 전국 아파트 1순위 청약 접수 건수가 크게 줄어 70만건 수준에 그친 것으로 나타났다.

16일 부동산 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과 지난해 전국 1순위 청약 접수 건수는 70만9736건으로 집계됐다. 이는 2024년 152만3986건의 46.6% 수준이다.

16일 서울 중구 남산에서 바라본 아파트와 주택 단지. 뉴스1

전국 청약 건수가 100만건 아래로 떨어진 것은 2013년 이후 12년 만이다.

서울과 지방 간 청약 시장 격차도 뚜렷했다. 지난해 전국 평균 청약 경쟁률은 7.1대1이었지만 서울은 155.9대1로 크게 높았다. 반면 지방을 포함한 비서울 지역 평균 경쟁률은 4.1대1에 그쳤다.

청약 수요도 서울에 집중됐다. 지난해 전국 1순위 청약 접수 건수 가운데 42.7%인 30만3217건이 서울에 몰렸다.

구자민 리얼투데이 연구원은 “서울은 분양 수요가 꾸준히 유지되며 경쟁률이 높은 반면, 지방은 미달 단지가 늘어나면서 전체 청약 건수가 크게 줄었다”고 말했다.

이 같은 청약 시장 양극화는 봄 분양 시장에서도 이어질 가능성이 있다.

서울에서 이달 강서구 마곡동 ‘마곡지구 17단지’와 강서구 방화동 ‘래미안 엘라비네’ 등이 분양을 앞두고 있다. 서초구 ‘아크로 드 서초’, ‘오티에르 반포’, 영등포구 ‘더샵 신길센트럴시티’, ‘더샵 프리엘라’, 용산구 ‘이촌 르엘’ 등도 공급 예정이다.

구 연구원은 “수요자들이 시장 상황을 신중하게 지켜보는 분위기지만, 서울 주요 지역 아파트에는 청약 수요가 계속 집중될 것”이라고 전망했다.