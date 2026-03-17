서울 증여 50·60대 늘었다…집값 부담 영향

서울 부동산 증여에서 50·60대 비중이 늘어나며 기존의 고령층 중심 구조에 변화가 나타나고 있다.

16일 직방이 법원 등기정보광장의 부동산 소유권 이전 등기 통계를 분석한 결과 지난 2월 서울 증여인 1773명 가운데 60대가 32.8%, 50대가 16.2%로 집계됐다. 두 연령대를 합친 비중은 49.0%로 70대 이상(43.0%)을 넘어섰다.

서울 중구 남산에서 바라본 강북 지역 아파트 모습. 뉴시스

반면 70대 이상 증여 비중은 1월 49.3%에서 2월 43.0%로 6.3%포인트 줄었다.

직방 관계자는 “증여 시점이 과거보다 앞당겨지는 흐름이 나타나고 있다”고 설명했다. 서울 집값 부담이 높은 상황에서 자녀 세대의 주택 마련 시 부모 자금이 활용되는 사례가 늘어나고, 대출 규제 강화로 금융을 통한 자금 조달이 어려워진 점이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

정부의 다주택 보유 부담 확대나 비거주 주택 규제 가능성 등 정책 환경 변화도 자산 이전 시점을 앞당기는 요인으로 꼽힌다.

온라인 부동산 커뮤니티에서도 비슷한 고민이 이어지고 있다. 한 누리꾼은 “잠원동 재건축 아파트와 분당 아파트 두 채를 보유하고 있는데 보유세와 다주택 규제 부담 때문에 매도를 고민하고 있다”며 “재건축 후 자녀에게 증여하려던 계획까지 다시 고민하게 된다”고 적었다.

다주택자들이 세 부담과 규제 강화 속에서 자산 정리나 증여 시점을 두고 고민하고 있는 것이다.

전국 기준으로는 여전히 70대 이상 증여 비중이 절반에 가까웠다. 지난달 전국 증여인 가운데 70대 이상 비중은 49.3%로 나타났다. 전북(78.1%), 전남(55.9%), 경남(55.8%), 충남(53.6%), 충북(52.8%), 강원(51.5%) 등 지방에서는 70대 이상 증여 비중이 50%를 넘었다.