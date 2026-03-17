‘새빛톡톡’ 2년8개월 만에 가입자 20만명↑…수원시민의 힘 과시

20만 시민이 만든 디지털 공론장…시민 플랫폼 일상화

시민제안 4800건·정책 반영 92건…지방행정 참여 모델

수원특례시가 운영하는 시민참여 플랫폼 ‘새빛톡톡’이 출시 2년8개월 만에 가입자 수 20만명을 돌파했다고 시가 16일 밝혔다. 지금까지 올라온 시민제안은 4800건, 댓글은 93만개에 달한다.

새빛톡톡 홍보 활동. 수원시 제공

시에 따르면 새빛톡톡은 시민 누구나 의견을 제시하고 시정에 참여할 수 있는 온라인 시민참여·소통광장으로, 2023년 7월 출범했다.

이어 서비스 시작 1년5개월 만인 2024년 12월 가입자 수 10만 명을 넘어섰고, 2년8개월 만인 이달 8일 20만명을 넘어섰다. 올해도 가입자는 꾸준히 증가해 지난 11일 기준 20만1962명을 기록했다.

수원시 인구 12만2700여명(1월 기준)을 고려하면, 6명 중 1명꼴로 플랫폼에 가입한 셈이다. 이를 총 세대수 54만2000세대로 계산하면 약 2.7세대마다 1세대가 이용하는 것으로 추산된다.

이처럼 새빛톡톡의 흥행 이유는 시민제안, 설문투표, 신청 접수 등으로 이뤄진 독특한 구성에서 찾을 수 있다. 시민들은 새빛톡톡 앱·누리집에서 손쉽게 정책을 제안하고, 다른 시민과 토론할 수 있다. 좋은 제안은 담당 부서 검토를 거쳐 정책화된다. 시민 의견 수렴을 위한 설문조사도 함께 진행된다.

수원시청

지금까지 시민제안은 4800건 넘게 접수됐고, 이달 11일까지 930건이 승인됐다. 또 30일간 100개 이상의 공감을 얻은 정책제안은 92건이다. 돌봄 공백으로 식사 지원이 필요한 시민에게 음식을 배달해 주는 ‘수원새빛돌봄식사배달서비스’가 시민제안이 정책화된 대표 사례다.

지역 대학인 아주대·경기대에선 새빛톡톡을 활용한 강의를 개설했다. 학생들도 25건의 정책을 제안해 ‘수원역 유휴공간 활성화 방안’ 등이 정책으로 채택됐다.

시는 2년 연속(2024~25) 시민제안 활성화 우수기관에 선정돼 행정안전부 장관상을 받았다.

시 관계자는 “새빛톡톡 참여 활동에 대한 보상으로 지급하는 마일리지는 지역화폐로 전환해 사용할 수 있다”며 “지역경제 활성화로 연결되는 선순환 체계를 조성했다”고 설명했다.