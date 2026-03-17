경과원·이천시, 반도체 소부장 육성 ‘맞손’…시제품·판로개척 지원

경기도경제과학진흥원(경과원)과 이천시가 손잡고 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업 경쟁력 강화에 나선다.

16일 경과원과 이천시에 따르면 두 기관은 다음 달 3일까지 ‘2026년 이천시 소부장 기업 육성 지원사업’에 참여할 기업을 모집한다.

경과원

선정 기업에는 총 사업비의 70% 범위에서 기업당 최대 4400만원을 지급하고, 시제품 개발·판로개척을 지원한다.

대상 기업은 서류 평가와 현장 실태조사, 발표 평가를 거쳐 최종 선정된다.

이번 사업은 이천시와 경과원이 올해 처음 도입한 반도체 특화 소부장 기업 육성 프로그램이다. 이천 지역 중소기업의 기술 경쟁력을 높이고 안정적 성장을 위해 마련했다.

지원 분야는 기술 고도화를 위한 제품혁신과 시장 확대를 위한 판로개척이다.

제품혁신 분야에선 시제품 개발과 산업재산권 출원, 제품규격 인증 획득 등을 지원한다. 판로개척 분야에서는 홍보물 제작과 온·오프라인 광고, 전시회 참가 등을 돕는다.

이천시청

대상은 이천에 본사 또는 공장을 두고 3년 이상 가동 중인 반도체 분야 소부장 제조 중소기업이다. 기업부설연구소나 연구개발 전담부서를 운영해야 한다. 녹색인증, ISO14001 등 환경 관련 인증을 보유한 기업에는 최대 5점의 가점이 부여된다.

참여를 희망하는 기업은 다음 달 3일까지 경기기업비서 누리집에서 신청하면 된다.

경과원 관계자는 “글로벌 반도체산업이 상승 국면에 진입한 가운데 이천지역 소부장 기업들이 성장 기회를 잡는 게 중요하다”며 “이번 사업이 기업의 글로벌 경쟁력을 높이는 계기가 될 것”이라고 기대했다.