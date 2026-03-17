전국 대체로 맑아…큰 일교차로 건강에 유의 [오늘날씨]

내륙 중심 가시거리 1㎞ 미만의 안개

화요일인 17일은 전국이 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려지겠다.

지난 16일 서울 종로구 청계천에 산수유가 피어 있다. 뉴스1

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 2.8도, 인천 2.5도, 수원 -0.8도, 춘천 -2.0도, 강릉 4.3도, 청주 2.6도, 대전 1.9도, 전주 2.8도, 광주 4.3도, 제주 6.8도, 대구 3.9도, 부산 8.1도, 울산 5.2도, 창원 7.7도 등이다.

낮 최고기온은 서울 15도, 인천 12도, 수원 15도, 춘천 16도, 강릉 13도, 청주 16도, 대전 16도, 전주 16도, 광주 18도, 대구 17도, 부산 16도, 제주 15도 등으로 예상된다.

낮과 밤의 기온 차가 큰 만큼 건강관리에 유의하는 것이 좋다.

내륙을 중심으로 오전까지 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 감속 운행으로 추돌사고 등 피해가 발생하지 않게 하는 등 교통안전에 각별히 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 수도권·강원영서·충청권·호남권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 다만, 대구·경북·경남은 아침부터 늦은 오후까지 ‘나쁨’으로 예상된다.