전남 영암에 거점형 늘봄센터 ‘영암늘봄꿈터’ 개관

전남 영암지역 거점형 늘봄센터인 ‘영암늘봄꿈터’가 16일 문을 열고 초등학생 돌봄 서비스 확대에 나섰다.

전남도교육청에 따르면 영암늘봄꿈터는 삼호서초등학교 별관동에 조성된 거점형 늘봄센터로, 지역 학교의 초과 돌봄 수요를 수용하기 위해 마련됐다.

김대중 전남교육감과 관계자, 학생들이 영암 삼호서초 별관동에 문을 연 ‘영암늘봄꿈터’ 시설을 둘러보고 있다. 전남교육청 제공

이는 맞벌이 가정의 돌봄 부담을 줄이고 학생들에게 안전하고 질 높은 돌봄 서비스를 제공하기 위한 것으로, 지난해 도내에서 처음 문을 연 ‘늘봄목포’에 이어 두 번째 사례다.

센터에서는 학생 발달 단계에 맞춰 로봇과학, 예체능, 디지털 문해력 등 다양한 프로그램이 운영된다. 또 대학과 지역사회, 체육회, 마을학교 등과 협력해 학생들이 다양한 경험을 할 수 있도록 지원할 계획이다.

이주배경 학생 비중이 높은 지역 특성을 고려해 언어와 정서 적응 프로그램도 강화한다. 학부모들이 안심하고 자녀를 맡길 수 있도록 등·하교 알림 서비스와 귀가 안전 자원봉사자 배치, 실내외 폐쇄회로(CC)TV 설치 등 안전 관리 체계도 갖췄다.

영암늘봄꿈터는 학기 중에는 오후 7시까지, 방학 중에는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며 토요일에는 오후 1시까지 이용할 수 있다.

김종만 전남도교육청 학령인구정책과장은 “아이들이 다양한 경험을 쌓으며 건강하게 성장하는 공간이 되길 기대한다”며 “지역사회와 함께하는 전남형 늘봄체계가 확산하도록 적극 노력하겠다”고 말했다.