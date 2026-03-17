삼성전자, 엔비디아 새 추론 칩 만든다…젠슨 황 CEO “삼성에 감사”

젠슨 황, GTC에서 그록 3 LPU 공개

“삼성이 만든다, 최선 다해 고맙다”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 연례 개발자 회의 ‘GTC 2026’ 기조연설에서 삼성을 언급, 감사를 표하면서 양사 간 긴밀한 협력이 부각됐다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 16일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이의 SAP센터에서 연례 개발자회의 'GTC 2026'의 기조연설을 하고 있다. AP연합뉴스

황 CEO는 16일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 새너제이 소재 SAP센터에서 진행한 기조연설에서 새 추론 언어처리장치(LPU) 칩인 ‘그록 3 LPU’를 공개하면서 “삼성이 우리를 위해 ‘그록(Groq)3’ 언어처리장치(LPU) 칩을 제조하고 있다”며 “그들은 최선을 다하고 있다. 정말 감사드린다”고 말했다. 출하 시기는 올해 3분기로 계획됐다.

그록3 LPU는 엔비디아의 ‘루빈’ 그래픽처리장치(GPU)와 역할을 나눠 추론 성능과 효율성을 높이는 칩으로, 황 CEO의 이번 발언을 통해 삼성전자의 파운드리(반도체 수탁생산) 사업부가 생산하고 있다는 사실이 확인됐다.

이에 따라 삼성전자는 엔비디아의 GPU에 탑재되는 고대역폭메모리(HBM) 외에 파운드리 부문에서도 엔비디아와의 협력을 대내외에 과시할 수 있게 됐다.

엔비디아는 올해 하반기 출시할 베라 루빈에 추론 LPU를 탑재해 성능을 극대화한다는 구상이다. 추론용 칩은 엔비디아가 창립 역대 최대인 200억 달러(30조 원)에 그록을 우회 인수한 이후 내놓는 첫 제품이다.

엔비디아는 지난해 말 핵심 기술과 인력을 사들이는 방식으로 추론용 칩 개발사인 그록을 흡수했다. 구글·아마존 등 경쟁사들이 추론에 특화된 자체 AI 칩을 개발한 상황에서 추론용 칩은 반전 카드가 될 수 있다.

엔비디아 젠슨 황 CEO가 GTC 2026 현장에서 삼성전자 부스를 방문해 기념촬영을 하고 있는 모습. 사진 좌측부터 황상준 메모리개발담당 부사장, 엔비디아 젠슨 황 CEO, 한진만 파운드리 사업부장 사장. 삼성전자 제공

삼성전자도 이날 GTC 행사장에 마련한 전시장을 통해 차세대 HBM인 ‘HBM4E’의 실물 칩과 적층용 칩인 ‘코어 다이’ 웨이퍼를 처음으로 일반에 공개하며 메모리 부문에서 엔비디아와의 협력을 적극적으로 홍보했다.

올 하반기 샘플 출하를 목표로 하는 HBM4E는 핀당 16Gbps(초당 기가비트) 전송 속도와 4.0TB/s(초당 테라바이트) 대역폭을 지원할 예정이다. 이는 지난달 양산 출하를 개시한 최신작 6세대 HBM4의 13Gbps 전송속도와 3.3TB/s 대역폭을 뛰어넘는 수치다.

삼성전자는 HBM4의 양산을 통해 축적한 1c(10나노급 6세대) D램 공정 기반 기술 경쟁력과 삼성 파운드리의 4㎚(나노미터) 베이스 다이(HBM 맨 아래 탑재되는 핵심 부품) 설계 역량을 바탕으로 HBM4E 개발을 가속한다는 계획이다.

삼성전자는 HBM4E의 성능에 대해 메모리와 자체 파운드리, 로직 설계, 첨단 패키징 기술 등 부문 내 모든 역량을 결집한 최적화 협업을 통해 개발하고 있다고 설명했다.

삼성전자가 HBM4의 양산 출하 직후부터 HBM4E을 공개하고 나선 것은 SK하이닉스나 마이크론 등 다른 경쟁사와의 격차를 부각하기 위한 것으로 풀이된다. 특히 삼성전자는 이번 전시에서 ‘HBM4 히어로 월(Hero Wall)’을 통해 이와 같은 경쟁력이 종합반도체기업(IDM)만의 강점임을 내세웠다.

엔비디아와의 협력 관계를 보여주는 전시품도 전면에 배치했다.

엔비디아의 차세대 그래픽처리장치(GPU) ‘루빈’에 탑재되는 HBM4를 비롯해 중앙처리장치(CPU) ‘베라’용 소캠(SOCAMM·서버용 저전력 메모리 모듈)2, 기업용 6세대 SSD인 ‘PM1763’ 스토리지 등을 통해 베라 루빈 플랫폼의 모든 메모리를 공급할 수 있다는 점을 부각했다.