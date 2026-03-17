인천 지방의회 항공료 '뻥튀기' 의혹…기초의원 포함 24명 송치

해외 출장 항공료를 부풀린 혐의로 인천 지방의회 의원과 공무원들이 검찰에 넘겨졌다.



인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 사기 등 혐의로 인천지역 기초의회 A 의원을 포함한 24명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 17일 밝혔다.



송치 대상에는 인천시의회와 5개 구의회의 공무원 11명과 여행사 직원 12명이 포함됐으며, 일부 공무원에게는 허위공문서작성·행사 혐의도 적용됐다.



A 의원 등은 2023∼2024년 공무 국외 출장 항공료를 부풀려 자신이 부담해야 하는 식비와 숙박비 등 출장 경비로 사용한 혐의를 받고 있다.



이들은 실제보다 높은 항공료 액수를 의회에 청구해 차액을 빼돌렸으며, 전체 편취 금액은 3억여원에 달하는 것으로 파악됐다.



인천경찰청은 앞서 국민권익위원회로부터 248명에 대한 수사 의뢰를 받은 뒤 조사를 거쳐 24명의 혐의가 인정된다고 판단했다.



국민권익위는 2022년 1월부터 2024년 5월까지 지방의원 국외 출장 915건을 점검했고, 항공권 위·변조로 항공료를 부풀린 사례가 44.2%(405건)에 달했다고 밝혔다.

<연합>