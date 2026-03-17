인천 청라국제도시 호수공원·커낼웨이, 복합 휴식공간 탈바꿈

인천경제자유구역 청라국제도시의 주요 명소가 시민들이 머무르고 즐길 수 있는 쾌적한 친수공간으로 거듭난다. 낮에는 편안한 쉼을, 해가 지면 빛과 수변이 어우러진 화려한 불빛을 선사해 만족도를 높인다는 구상이다.

인천경제청은 청라호수공원과 커낼웨이에 대한 환경개선 사업을 본격 추진한다고 17일 밝혔다. 시민들이 물과 가까이에서 휴식·산책·문화활동을 함께 누리는 복합공간으로 탈바꿈시키는 게 골자다.

세부적으로 청라호수공원에는 약 13억원이 투입된다. 현지 도서관 인근 노후 미디어시설물 부지를 리모델링해 수로형 물길을 낸다. 동시에 커튼분수, 쿨링포그, 그늘 쉼터 등을 설치해 여름철에도 쾌적하게 다녀갈 수 있도록 한다.

이곳 커낼웨이 창해문화공원 일원에 친수형 체험공간이 갖춰진다. 정서진공원 주위로 야간 경관을 정비하는 조명 개선 3단계 일정에 돌입한다. 수로를 따라 빛이 어우러져 새로운 볼거리를 제공하고, 주변 상권 활성화에도 도움이 될 전망이다.

두 사업은 올해 상반기 중 마무리될 예정이다. 윤백진 인천경제청 차장(청장 대행)은 “시민들이 많이 찾는 곳들을 도심 속 매력적인 수변공간으로 선보이기 위한 취지”라며 “방문객 만족도 향상과 지역경제에 활기를 불어넣는 등 긍정적인 효과가 기대된다”고 말했다.