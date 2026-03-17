인천항만공사, LNG 홍보선 에코누리호 해수부 친환경선박 인증

인천항만공사(IPA)는 아시아 최초 액화천연가스(LNG)를 연료로 사용하는 친환경 항만 홍보선을 보유 중이다. 기존 디젤 선박 대비 황산화물(SOx) 100%, 질소산화물(NOx) 92%, 미세먼지 99%, 이산화탄소 약 23%를 저감할 수 있다.

인천항만공사는 홍보선 ‘에코누리호’가 해양수산부의 ‘친환경선박 인증’을 획득했다고 17일 밝혔다. 이번 인증은 운항 과정에서 발생하는 대기 오염물질과 온실가스 배출을 줄이고 에너지 효율성이 높인 선박을 대상으로 한다. 환경 성능을 종합적으로 평가해 부여되는 국가 제도다.

에코누리호는 주요 항만시설과 물류 현장을 해상에서 직접 둘러볼 수 있도록 운영된다. 시민과 학생·국내외 방문객이 인천항의 기능과 역할을 소개하는 해상견학 활동의 소통 프로그램으로 활용 중이다.

한국해양교통안전공단(KOMSA) 심사·인증으로 친환경 항만 홍보선의 역할을 한층 강화하게 됐다. 지난해 탑승자 만족도 조사에서 응답자의 약 93.5%가 ‘매우 만족’으로 회신했다. 프로그램 이용자들의 호응도 역시 높게 나타났다.

이경규 IPA 사장은 “친환경 인증은 공공기관이 해양환경 보호에 앞장서는 의미 있는 사례가 될 것”이라며 “국민들이 인천항을 직접 체험하고 항만 정책을 이해하는 중요한 창구인 만큼 앞으로도 적극적으로 공유해 나가겠다”고 말했다.