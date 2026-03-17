전남·광주 교수·연구자 1071인 “통합특별시장 적임자 김영록” 지지 선언

전남·광주 지역 교수와 연구자 1071명이 전남광주 통합특별시장 선거와 관련해 김영록 예비후보 지지를 선언했다.
이들은 17일 광주시의회 1층 시민소통실에서 발표한 지지선언문에서 “지금 전남과 광주는 분열과 정체를 넘어 통합과 도약으로 나아가야 할 중대한 전환점에 서 있다”며 “이 거대한 변화의 시대에 필요한 지도자는 말이 아니라 성과로 증명한 사람”이라고 밝혔다.
이어 “갈등이 아닌 통합으로 미래를 열고, 지역의 비전을 국가 전략으로 연결할 수 있는 지도자가 필요하다”며 “전남·광주 교수와 연구자 1071인은 김영록 예비후보에 대한 지지를 엄숙히 선언한다”고 말했다.
이들은 김 예비후보에 대해 “전남의 변화를 현실로 만들어 온 검증된 지도자”라고 평가했다. 특히 더 많은 국가 예산 확보와 투자 유치, 미래 산업 기반 마련 등을 통해 전남의 가능성을 국가 미래 전략과 연결해 왔다고 강조했다.
또한 “이재명 정부와 호흡을 맞춰 국가 AI컴퓨팅센터, AI데이터센터, 인공태양 프로젝트 유치와 광주 군 공항 이전, 전남 국립 의대 설립 등 지역 현안을 해결하는 데 역할을 해왔다”고 평가했다.
교수·연구자들은 “민선 7기와 8기 동안 각종 여론조사 기관의 지자체장 업무 수행 평가에서 66개월간 1위를 기록한 점 역시 뛰어난 행정 능력을 보여주는 사례”라고 덧붙였다.
이어 “전남 인구 180만명, 광주 인구 140만명이 감소하는 현실 속에서 김 후보는 통합 필요성을 정부에 제안하고 추가 재정 지원과 공공기관 이전 등 조건을 이끌어 낸 통합의 주역”이라고 밝혔다.
이들은 “전남·광주의 통합은 선택이 아니라 시대적 요구”라며 “청년이 돌아오고 기업이 모이는 지역 대전환의 길을 열 수 있는 인물이 김영록 후보”라고 주장했다.
그러면서 “김영록 후보는 전남·광주의 통합과 도약을 이끌 가장 준비된 지도자”라며 “대한민국 균형발전의 새로운 시대를 열 적임자”라고 강조했다.