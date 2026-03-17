정선희, 故 안재환 사별 후 심경…"인생 끝났다고 생각"

방송인 정선희가 남편과 사별 후 힘들었던 심경을 털어놓았다.

16일 공개된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게' 예고편에는 정선희가 게스트로 출연해 이영자와 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

정선희는 남편을 잃었던 당시를 떠올리며 "나는 인생 끝났다고 생각했다. '대한민국에서 정선희는 살 수가 없다'고 느꼈다"고 말문을 열었다.

이어 "우리나라에서 이혼이 아닌 사별로 남편을 잃은 여자, 그것도 코미디언이 웃음을 준다는 걸 사람들이 상상하지 못했던 것 같다"고 말했다.

그러면서 "'난 네가 웃는 것도 끔찍해. 소름 돋아. 넌 주변에 몇 명이나 죽어가는데 어떻게 그렇게 라디오에서 웃고 있냐'는 말을 들었다"며 당시 반응을 전해 안타까움을 자아냈다.

이에 이영자가 "나 같은 입장에서는 선희한테 대뜸 전화하지 못했다"고 했고, 정선희는 "언니와 내 사이의 마무리를 예쁘게 짓지 못했다. 내가 이 프로그램에 출연하고 싶었던 이유 중 하나는 회자정리였다"고 말했다.

정선희는 1992년 SBS 공개 1기 코미디언으로 데뷔했다. 이후 2007년 11월 배우 안재환과 부부의 연을 맺었으나, 결혼 10개월 만에 사별했다.

<뉴시스>