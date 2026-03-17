‘축구장 1416개 규모’ 농경지에 농업용수 공급…농식품부 “봄철 가뭄 선제적 대비”

봄철 가뭄을 대비해 정부가 농업용수 공급시설 확충에 80억원을 투입한다. 이번 지원으로 축구장 1416개 규모의 농경지에 안정적인 농업용수 공급이 가능해질 것으로 예상된다.

농림축산식품부는 영농기 용수공급시설 확충에 80억원을 지원한다고 17일 밝혔다. 이 지원금은 농업용수 공급 능력이 부족한 가뭄취약지역에 지하수 관정 개발, 양수시설 설치, 저수지 준설 등에 투입될 예정이다.

농업용 저수지의 전국 평균 저수율은 81.3%로 평년(77.9%)보다 높은 수준을 유지하고 있다. 하지만 올해 전국 평균 누적 강수량은 52.0mm로 평년(90.8mm)의 57.3% 수준에 머물러 봄철 가뭄이 우려되는 상황이다.

농식품부는 3월 이후 영농철을 앞두고 강수량이 적으면 강수 의존도가 높은 밭작물의 생육에 영향을 줄 수 있다고 보고 농업용수 관련 시설을 정비한다.

지역별 농업용수 공급시설 현황을 조사·분석해 공급 능력이 부족한 지역을 중심으로 전국 11개 시·도, 39개 시·군, 78개 지역에 관정 78공, 양수장 6개소, 취입보 5개소, 저류지 3개소, 저수조 7개소를 설치하고 저수지 7개소 준설을 추진할 방침이다.

농식품부는 이번 지원으로 전국 논 419ha와 밭 592ha 등 총 1011ha의 농경지에 안정적인 농업용수 공급이 가능해질 것으로 예상했다. 1011ha는 축구장 1416개 규모다.

이와 함께 강수량과 저수지 저수 상황을 수시로 점검하고, 영농기 물 부족이 우려되는 지역에 대해서는 가용 장비를 활용해 선제적으로 하천수 양수저류와 용수로에 직접 급수 등을 추진할 계획이다.