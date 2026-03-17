오세훈 "한강버스 특혜 의혹, 감사 결과로 말끔히 해소"

서울시 대변인 "민주당, 감사를 정치 수단으로 이용하지 말아야"

오세훈 서울시장은 17일 수상 교통수단 '한강버스'에 대한 감사원 감사 결과를 두고 "배 만드는 사업자에게 특혜, 부정과 비리가 있다는 문제 제기로부터 (감사가) 시작됐는데, 이런 의혹이 말끔하게 해소됐다"고 말했다.

오세훈 서울시장이 17일 서울 영등포구 신길역세권 장기전세주택 건립현장 인근에서 주택 활성화 방안 발표를 마친 후 한강버스 관련 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

오 시장은 이날 오전 영등포구 신길역세권 현장 방문을 마치고 기자들과 만나 이같이 밝혔다.



오 시장은 "사업자 선정 과정에서 의혹이 있다거나 배를 만드는 사업자에게 혜택을 준 바가 없다는 게 밝혀졌다"면서 "본질적인 문제에 대한 의문이 말끔하게 해소됐다"고 강조했다.



한강버스 선박이 시가 발표한 기준 속도를 충족하지 못한다는 감사 결과를 두고는 "우리나라가 소형 선박, 어선 만드는 기술은 세계적 수준이 못 된다는 점을 전문가가 인정하고 있고 (발표한 속도인) 17노트를 맞추기 어렵다는 점을 인수하고서야 알았다"고 설명했다.



총사업비 산정과 경제성 분석 방법에 문제가 있다는 감사원 지적에는 "고속도로 건설의 경제성을 파악하는 데 그 위에 다니는 차량 구입비까지 포함해 경제성을 분석하는 사례가 있는가"라며 "선착장을 만드는 비용 중심으로 경제성을 평가한다는 점을 전달했으나 감사원에서 채택이 안 된 것 같다"고 했다.



이어 오 시장은 "일단 많이 타 달라. 타신 분들은 말씀이 복잡하지 않다"면서 "다 환한 미소를 지으며 내린다"고 덧붙였다.

감사원이 '한강버스 및 여의도 선착장 조성사업 관련 국회감사 요구' 감사 결과를 공개한 지난 16일 한강버스가 서울 여의도 한강버스 선착장 모습. 연합뉴스

이민경 서울시 대변인도 이날 입장문을 내고 "더불어민주당이 요구한 감사원 감사 결과, 한강버스 '선박 건조 업체 선정 특혜 의혹'은 '위법·부당 없음'으로 명백하게 확인됐다"며 "민주당은 더 이상 감사 수단을 정치 수단으로 이용하지 말아야 한다"고 밝혔다.



감사원은 전날 한강버스의 선박들이 시가 발표한 기준 속도를 충족하지 못해 예정된 운항 소요 시간을 맞추기 어렵다는 내용의 감사 결과를 발표했다.



다만 감사원은 서울시가 한강버스 선박 건조계약 과정에 특정 업체에 과도한 특혜를 줬다고 보기는 어렵다고 판단했다.

<연합>