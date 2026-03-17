‘케데헌’ 수상소감 ‘뚝’ 논란에 중계 책임자 “고민할 문제”…얼버무린 해명

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 ‘골든(Golden)’으로 주제가상을 받은 뒤 수상 소감을 중간에 끊어 ‘홀대 논란’이 불거진 것과 관련해, 오스카 중계를 맡은 방송 측 관계자가 원론적 입장만 내놓은 것으로 전해졌다.

미국 연예매체 버라이어티는 16일 월트디즈니 텔레비전 롭 밀스 수석 부사장과의 인터뷰를 전하며 이같이 보도했다.

15일 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상상식에서 주제가상 받은 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든’을 만든 공동 작곡·작사가들. 로스앤젤레스=AP연합뉴스

매체에 따르면 밀스는 해당 상황에 대한 직접적 해명 대신 “고민이 필요한 문제”라는 취지의 답변을 내놨다.

버라이어티는 ‘케데헌’ OST ‘골든’이 주제가상을 받은 뒤 공동 작곡가들의 수상 소감이 오케스트라 연주로 중간에 끊긴 것처럼 보였다고 언급하며 “어떤 일이 있었던 것이냐”고 물었다.

그러나 밀스는 즉답을 피한 채 “내년 시상식을 위한 사후 검토 과정에서 수상 소감 진행 방식도 살펴볼 과제 중 하나”라며 “모든 요소를 검토해 가장 우아한 해결책이 무엇인지 찾으려 한다”고 답했다.

그는 “무대에 오르는 인원 중 연설자가 한 명일 수도 있고 다섯 명, 여섯 명일 수도 있다”며 “대표 한 사람만 발언하도록 하는 게 나을지, 나머지 이야기는 백스테이지에서 이어가고 그 장면을 소셜미디어 등을 통해 별도로 송출하는 방식이 나을지 등을 고민해볼 수 있다”고 덧붙였다.

밀스는 또 “누군가의 말을 중간에 끊어야 할 때 특히 어렵다”며 “그 사람에게는 그 순간이 인생에서 단 한 번일 수도 있기 때문”이라고 말했다. 이어 “시상식 전 오찬 자리에서도 ‘정해진 시간 안에 말해야 한다’고 안내하지만, 여전히 쉽지 않은 문제”라며 “가장 좋은 해결책이 무엇인지는 모르겠지만 아주 신중하게 오래 고민해야 할 사안”이라고 부연했다.

‘케데헌’은 오스카 2관왕(장편 애니메이션상·주제가상)에 오르는 쾌거를 이뤘지만, 수상 소감이 중간에 끊긴 장면이 방송되면서 ‘푸대접 논란’도 함께 제기됐다.

전날 주제가상 수상자로 ‘골든’이 호명되자 창작에 참여한 이재, 마크 소넨블릭, IDO(이유한·곽중규·남희동), 24(서정훈)이 함께 무대에 올랐다. 먼저 마이크를 잡은 이재는 “어릴 때는 K팝을 좋아한다고 놀림당하기도 했지만, 지금은 모두가 우리의 노래를 부른다”고 말했다. 발언은 1분도 채 되지 않았다.

이재가 공동 작곡가 이유한에게 마이크를 넘기자 갑자기 퇴장을 알리는 음악이 흘러나왔다. 이재와 소넨블릭이 ‘시간을 더 달라’는 듯한 손짓을 보냈지만, 음악이 이어지면서 무대를 떠나야 했다. 이들은 이후 백스테이지에서 미처 하지 못한 수상 소감을 이어갔다.

외신도 이 상황을 비판적으로 다뤘다. 미국 연예매체 데드라인은 “‘골든’은 아카데미 역사상 처음으로 K팝 곡이 이 부문에서 수상한 사례였기 때문에 수상자들은 하고 싶은 말이 많았을 것”이라며 “현장을 지켜보던 백스테이지 기자들 사이에서도 놀란 숨소리가 터져 나왔다”고 전했다. 미국 CNN은 “K팝 팬들을 분노하게 할 순간”이라며 “부끄러운 일”이라고 보도했다.