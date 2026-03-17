황하나, 첫 재판서 혐의 전면 부인…"현장에 있었을 뿐, 필로폰 투약 안 했다"

황하나·변호인 측 "공소사실 모두 부인"



지인에게 필로폰을 투약해준 혐의로 지난 1월 구속기소된 황하나가 첫 재판에서 혐의를 전면 부인했다.

마약 혐의로 경찰 수사 대상에 오른 상황에서 해외로 도피했다가 체포된 황하나 씨가 2025년 12월 26일 경기 안양시 동안구 수원지방법원 안양지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴스1

황하나는 2023년 7월 서울 강남구의 한 아파트에서 지인 A씨와 B씨 등 2명에게 필로폰을 투약해보라고 적극적으로 권유하면서 직접 주사를 놓아 투약시킨 혐의를 받는다.

17일 수원지법 안양지원 형사3단독(박준섭 판사) 심리로 열린 마약류 관리에 관한 법률 위반(향정) 사건 첫 공판에서 황하나 측 변호인은 "공소사실을 모두 부인한다"고 밝혔고, 재판부가 황하나에게 같은 입장인지 묻자 "네"라고 답했다.

황하나는 공범 중 1명에 대한 경찰 압수수색이 진행되자 이튿날 바로 태국으로 출국했고, 이후 이 사건으로 여권 무효화 및 적색 수배된 사실을 알면서도 귀국하지 않고 태국에서 캄보디아로 밀입국까지 한 것으로 확인됐다.

황하나. 연합·황하나 인스타그램

도피 생활을 이어오던 황 씨는 지난해 말 경찰에 자진 출석하겠다는 뜻을 밝혔고, 프놈펜 태초국제공항의 국적기 내에서 경찰에 체포·구속됐다.

검찰 수사과정에서 황하나는 체포 전 공범들과 접촉해 "유리한 진술을 해달라"며 회유한 정황도 확인됐으며, 공범 A씨는 "황하나가 하지 않았다"는 반복 진술서와 녹취록을 제출했다.

하지만 또 다른 공범 B씨가 검찰에 "황 씨로부터 보복성 연락을 받았다"고 주장하면서 검찰 조사 결과, 번복 진술서상 내용이 모두 허위인 것으로 확인됐다.

한편, 황하나는 여전히 "현장에 있었을 뿐 투약 행위는 하지 않았다"고 혐의를 부인하고 있다.

황하나의 마약 투약은 전력은 이번 뿐만이 아니다. 그녀는 2015년 5∼9월 서울 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약한 혐의 등으로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년 형을 받았고, 이듬해 집행유예 기간에도 재차 마약을 투약한 혐의로 기소돼 징역 1년 8개월을 선고받은 바 있다.