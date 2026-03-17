혹시 ‘새로고침’ 하세요?…‘중고’ 불가리 목걸이 53초 만에 팔렸다

검수 솔루션으로 신뢰 더해

“리커머스의 새 기준 제시”

불과 53.39초였다. 불가리의 ‘비제로원 화이트 골드 목걸이’가 중고 거래 플랫폼에 등록된 후 판매 완료로 상태가 바뀌기까지 걸린 시간이다. 1분이 채 되지 않는 찰나는 오늘날 대한민국 명품 시장이 도달한 초유동성의 단면을 상징적으로 보여준다.

번개장터가 17일 발표한 ‘2025 K-럭셔리 세컨핸드 리포트’에 따르면 소비자들은 더 이상 명품을 소모품으로 보지 않고 가치가 순환하는 자본으로 인식하기 시작했다. 번개장터 제공

누군가에게는 사치재였던 명품이 이제는 언제든 꺼내 쓸 수 있는 유동 자산으로 완벽히 탈바꿈했다. 번개장터가 17일 발표한 ‘2025 K-럭셔리 세컨핸드 리포트’는 시장의 패러다임 변화를 데이터로 증명했다. 소비자들이 더 이상 명품을 소모품으로 보지 않고 가치가 순환하는 자본으로 인식하기 시작했다는 게 핵심이다.

53초라는 경이로운 속도는 판매자와 구매자가 스치듯 동시에 접속하는, 단순히 운이 좋아서 만들어진 결과가 아니다. 시장에 참여하는 사용자가 제품의 가치와 희소성을 즉각적으로 판별할 수 있는 힘을 갖췄음을 의미한다. 사고파는 이들 모두가 전문가 수준의 안목을 공유하고 있다는 방증이다.

유통업계에서는 ‘골든 윈도우(Golden Window)’라는 말이 있다. 제품이 시장에 나와 가치가 가장 빛나는 순간, 수요와 공급이 자석처럼 맞붙는 찰나의 타이밍을 뜻한다. 불가리 목걸이를 비롯해 ‘생로랑 모노그램 퀼팅 숄더백’과 ‘페라가모 켈리백’도 각각 69.52초와 73.51초 만에 거래되며 골든 윈도우의 사례로 남게 됐다.

초유동성을 가능케 한 보이지 않는 손은 바로 번개장터의 기술에 관한 신뢰다. 고가 물품을 1분 만에 결제할 수 있는 바탕에는 번개장터의 검수 솔루션 ‘코어리틱스’가 자리한다. 분자 구조 스펙트럼 분석과 인공지능(AI) 딥러닝을 활용한 정밀 검수는 위조품 공포를 기술로 지워냈다.

기술이 신뢰를 담보하자 거래액은 자연스럽게 폭발했다. 5150만원에 달하는 롤렉스 시계가 비대면으로 거래돼 번개장터 내의 최고가 거래 아이템에 등극했고, 에르메스 가방이 수천만원에 오가는 광경이 더는 낯설지 않다.

세대에 따라 명품을 대하는 태도도 흥미롭다. 20대는 남들과 차별화된 ‘희귀템’을 발굴하는 재미에 집중하는 반면, 30대는 샤넬이나 프라다 같은 검증된 헤리티지 브랜드에 지갑을 연다. 자산 보존을 우선시하는 40대는 롤렉스나 쇼메 등 하이엔드 워치와 주얼리에 집중하는 경향이 뚜렷하다.

재미있는 점은 루이비통의 위치다. 전 세대를 아울러 명품 입문자들이 가장 먼저 선택하는 브랜드이자, 압도적인 인지도 덕분에 시장에서 가장 현금화가 쉬운 ‘안전자산’으로 꼽혔다. 이는 명품 시장에도 주식이나 채권처럼 ‘블루칩’이 존재한다는 사실을 시사한다.

국내 명품 시장의 에너지는 국경을 넘보고 있다. 서울 강남과 부산 해운대 등에서 활발히 거래되던 물량은 북미를 중심으로 한 해외 시장으로 뻗어 나가고 있다. ‘K-럭셔리’의 품질과 관리 상태에 대한 신뢰가 글로벌 리커머스 시장에서도 통하고 있다는 분석이다.

번개장터 관계자는 “럭셔리 리커머스는 대안적 소비가 아니라 상품 가치를 극대화하려는 스마트한 세대의 전략적 자산 운용 방식”이라며 “앞으로도 신뢰 인프라를 통해 상품의 가치가 국경 없이 선순환되는 리커머스 생태계의 새로운 기준을 제시해 나갈 것”이라고 말했다.