문지인·김기리 "잠시 이별했던 생명이 다시 찾아와"

문지인과 김기리 부부가 부모가 된다. 문지인 인스타그램 캡처

배우 문지인과 김기리 부부가 부모가 된다.

17일 문지인은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “결혼 소식을 알려 드린 지 얼마 안 된 것 같은데 벌써 3년 차가 되어 이젠 저희가 엄마 아빠가 됩니다”라며 “그래서 둘이 아닌 셋이 되었습니다”라고 적었다.

이들은 초음파 사진을 들고 환하게 웃고 있는 사진을 함께 게재하며 임신 소식을 전했다.

그러면서 “다가오는 8월에 만나게 될 생명이와는 결혼하고 얼마 안 돼 잠시 만났다가 이별했었는데요”라며 결혼 후 얼마 지나지 않아 임신했지만 한 차례 유산의 아픔을 겪었던 일을 언급했다.

한 차례 유산의 아픔을 겪었지만, 다시 찾아와 준 '생명이'. 문지인 인스타그램 캡처

문지인은 “그 이후 저한테는 조금 긴 기다림의 시간이었나 봐요. 그 좋아하던 일과 축구, 유튜브마저 모든 걸 잠시 내려놓고 이런저런 많은 노력들을 하며 시간은 계속 흘러갔지만 왠지 제 삶 한 부분이 잠시 멈춰 있던 느낌도 받았답니다”라고 그간의 심정을 고백했다.

이어 “그런데 계속된 실패에 혼란에 빠져있을 그때, 너무 감사하게도 생명이가 스스로 다시 찾아와 주었답니다”라며 “지금 생각해 보면 그 힘들었던 과정은 생명이를 다시 만나는 소중한 여정이었던 것 같습니다”라고 말했다.

문지인은 “그 시간들이 없었으면 덜 힘들었을지는 몰라도 이렇게 간절하고 애틋한 마음으로 만나진 못했을 것 같아요”라며 그간 힘들었던 시간과 오랜 기다림의 마음을 전했다.

문지인·김기리 부부. 문지인 인스타그램 캡처

그는 “이제 새롭게 시작될 셋으로의 출발, 잘 준비해 보려 합니다. 무엇보다 최선을 다해 올바른 부모가 되어 건강한 가정, 잘 만들어가겠습니다”라며 “지금까지 함께 울어주고 끝까지 기도해주신 많은 지인분들께 너무 감사드립니다”라며 인사했다.

덧붙여 문지인은 지금 이 순간에도 아기를 기다리는 모든 가정에 하루빨리 소중한 생명이 찾아가기를 함께 기도하겠다며 글을 맺었다.

어느덧 결혼 3년 차가 된 문지인·김기리 부부. 문지인 인스타그램 캡처

한편, 문지인과 김기리는 2024년 5월 결혼식을 올렸다.

결혼 후 유산의 아픔을 겪은 이들은 이후 시험관 시술 등 여러 노력을 하며 쉽지 않은 시간을 보내왔다. 그러던 중 자연스레 ‘생명이(태명)’를 임신하게 된 것이다.

이에 많은 동료 연예인들은 축하와 응원의 메시지를 남기며 기쁨을 나누고 있다.