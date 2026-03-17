강남대로에 등장한 거대 ‘찻잔’…글로벌 티 브랜드 차지, 한국 진출 본격화

회색빛 빌딩이 이어지는 강남대로 한복판에 낯선 풍경이 등장했다. 아치형 녹색 구조물 사이로 대형 찻잔 형태의 입체 오브제가 돌출된 외벽이 시선을 끌어당긴다. 글로벌 티 브랜드 CHAGEE(차지)가 한국 진출을 앞두고 강남 핵심 상권에서 브랜드 존재감을 본격적으로 드러내고 있다.

CHAGEE(차지) 제공

17일 유통업계에 따르면 차지는 강남 플래그십 매장 외벽에 대형 호딩을 설치하고 국내 시장 진입 계획을 공식화했다. 단순 공사 가림막을 넘어 브랜드 콘셉트를 시각적으로 구현한 아트월 형태로 제작된 것이 특징이다. 반투명 유리 파사드와 녹색 식물 이미지를 결합해 ‘도심 속 차 숲’이라는 공간 경험을 강조했다.

회사 측은 강남점을 시작으로 용산 아이파크몰과 신촌 주요 상권에도 유사한 콘셉트의 호딩을 순차적으로 선보일 예정이다. 세 지점은 2분기 내 동시 개점을 목표로 준비가 진행 중이다. 핵심 상권 중심의 초기 출점 전략을 통해 브랜드 인지도를 빠르게 끌어올리겠다는 구상이다.

국내 음료 시장은 여전히 커피 전문점 중심 구조가 뚜렷하다. 다만 최근 건강 관리와 라이프스타일 소비 트렌드가 확산되면서 차 음료 수요 역시 점진적으로 늘어나는 흐름이 감지된다. 업계에서는 글로벌 티 브랜드의 잇따른 진출이 음료 시장의 선택지를 넓히는 계기가 될 수 있다는 분석도 나온다.

빽빽한 커피 매장이 자리 잡은 도심 상권에서 ‘차(茶)’를 중심으로 한 새로운 휴식 공간이 소비자들에게 어떤 반응을 얻을지 주목된다. 강남대로의 이색적인 녹색 풍경은 올봄 유통업계의 또 다른 변화 신호로 읽히고 있다.