에테르노 청담, 전국서 가장 비싼 아파트…300억 넘었다

가수 아이유가 거주하는 것으로 알려진 청담동 ‘에테르노 청담’이 2026년 공동주택 공시가격에서 1위 자리를 지키며 처음으로 300억원을 돌파했다.

서울 강남구 청담동 ‘에테르노 청담’. 연합뉴스

17일 국토교통부가 발표한 공시가격안에 따르면 전국 약 1585만 가구 중 최고가는 에테르노 청담(전용 464.11㎡)의 325억7000만원으로 집계됐다. 이는 지난해 200억6000만 원에서 1년 만에 125억원 넘게 상승한 것이다. 이 단지는 아이유 등이 거주하는 것으로 알려지며 유명세를 탔다.

2위는 나인원한남(전용 244.72㎡)으로 242억8000만 원을 기록했다. 지난해보다 약 80억원 가까이 상승하며 한 계단 올라섰다. 이곳은 역시 지드래곤, 장윤정 등 유명 인사들이 거주하는 고급 주거지로 꼽힌다.

가수 아이유. 아이유 인스타그램 캡처

4년간 1위를 지켜오던 더펜트하우스 청담 (PH129)은 지난해에 이어 순위가 하락, 공시가격 232억3000만 원을 기록했다. 4위는 워너청담(224억8000만원), 5위는 아크로서울포레스트(207억1000만원)가 차지했다.

이밖에도 한남더힐, 코번하우스, 래미안 원베일리, 아크로리버파크, 파르크한남 등이 상위 10위권에 이름을 올렸다. 상위권 단지는 대부분 강남구 청담동과 용산구 한남동, 서초구 반포동에 집중됐다.

반면 전국에서 가장 저렴한 공동주택은 강원 영월군에 위치한 장릉레져타운으로 공시가격이 282만원이었다. 이어 충북 충주시 일신주택(303만원), 경북 김천시 다세대주택(337만원)이 뒤를 이었다.