국립극단이 대담한 실험을 무대에 올린다. 이번엔 무려 72시간, 3일 동안 멈추지 않는 극장이다. 무대의 주인공은 작곡가 카입(Kayip·이우준·사진). 영국에서 현대음악 작곡을 전공한 후 공연·전시·미디어아트를 넘나들며 20년 넘게 경력을 쌓은 사운드디자이너이자 음악감독이다.
국립극단은 창작 연구개발 프로젝트 ‘창작트랙 180°’의 최종발표회 ‘파빌리온 72’를 26∼29일 더줌아트센터에서 공연한다고 17일 밝혔다.
‘창작트랙 180°’은 2024년부터 국립극단이 진행해 온 공연예술 연구개발 사업이다. 참여 예술가를 선정해서 180일간 창작 과정을 함께한다.
이번 프로젝트의 출발은 “연극에서 소리가 정말로 필요한가”라는 질문이었다. 카입은 영화적 문법을 무의식적으로 차용해 온 공연예술의 관습에 의문을 던진다. ‘극장의 소리 헤게모니 전복’을 이번 작업의 화두로 삼았다. 그 결과물은 다시 ‘미래의 극장이 어떤 방식으로 존재하고 작동하는가’라는 질문으로 이어진다. 72시간 동안 무대에선 수백 개의 소리 단위가 청각·촉각·진동으로 관객의 감각을 덮치는 가운데 예술가들의 몸짓과 안무, 서사 연기가 펼쳐진다. 카입은 이 과정에서 음악과 음향, 청각적 요소를 비롯해 연극과 공연예술에 무의식, 또는 무조건적으로 자리를 차지해 온 감각적 기능들에 대한 본질적이고 존재론적인 고민을 풀어놓는다. 자유로운 입퇴장이 가능하고 대화·취침·독서 모두 허용된다. 협력 예술가로 김상훈(연출), 백종관(영화감독), 오로민경(사운드아티스트), 황수현(안무가)이 함께한다.
카입은 “72시간은 재난 현장에서 인간의 신체가 버텨낼 수 있는 생존의 임계점”이라며 “72시간의 러닝타임은 높은 확률로 공연의 기승전결을 정리하고 자극을 이해하여 받아들이는 관객의 통상적인 인지 패턴을 무너뜨릴 것이다. 즉 극장의 통제가 실패하고 필연적으로 피로와 사건이 발생하는 시간, 이때의 예측 불가능함과 어긋남이 오늘의 극장이 가진 고정된 틀을 깨고 기존 극장의 질서를 낯설게 재편할 것”이라고 설명했다.
국립극단 ‘3일간 쉬지 않는 공연’ 실험 무대
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26~29일 공연… 취침·대화 등 허용
국립극단이 대담한 실험을 무대에 올린다. 이번엔 무려 72시간, 3일 동안 멈추지 않는 극장이다. 무대의 주인공은 작곡가 카입(Kayip·이우준·사진). 영국에서 현대음악 작곡을 전공한 후 공연·전시·미디어아트를 넘나들며 20년 넘게 경력을 쌓은 사운드디자이너이자 음악감독이다.
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