국제유가 진정세에 코스피 5600선 안착

코스피가 중동발 지정학적 위기 완화와 국제유가 진정세에 힘입어 17일 5600선에 안착했다.
한국거래소에 따르면 코스피는 이날 전장보다 90.63포인트(1.63%) 오른 5640.48에 장을 마쳤다. 지수는 전장 대비 161.95포인트(2.92%) 오른 5711.80으로 출발했으나 장 후반 차익 실현 매물이 쏟아지며 상승 폭을 일부 반납했다. 코스닥도 1.63% 상승 출발했다가 상승세를 지키지 못하고 전장 대비 1.35포인트(0.12%) 하락한 1136.94로 마감했다.
시장에는 호재와 악재가 공존했다. 호르무즈해협 통행 재개에 대한 기대감이 확산하면서 국제유가는 4거래일 만에 하락했고, 간밤 뉴욕 증시도 기술주 중심으로 일제히 반등했다. 다만 미국과 중국이 정상회담을 연기하는 등 지정학적 불확실성이 여전하고, 최근 단기 급등에 따른 개인과 외인의 매도세가 나타나며 지수 상승을 제한했다.
미국 ‘엔비디아 GTC’에서 삼성전자·SK하이닉스의 협력이 강조된 점은 반도체주 상승을 이끌었다. 삼성전자는 이날 전장 대비 2.76% 오른 19만3900원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스는 장중 ‘100만닉스’를 탈환했지만, 이후 상승분을 모두 내주며 0.41% 하락한 97만원에 마감했다.
이달 10일 처음 등장한 코스닥 액티브 ETF 경쟁도 본격화하고 있다. 이날 한화자산운용은 코스닥150 지수를 벤치마크로 삼은 ‘PLUS 코스닥150액티브’를 상장했다. 같은 날 미래에셋자산운용도 국내 코스닥 바이오 상장 종목에 주로 투자하는 ‘TIGER 기술이전바이오액티브’ ETF를 선보였다.